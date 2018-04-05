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MİTSO seçimlerini mevcut Başkan Özer ve ekibi kazandı

MUĞLA (İHA) Muğla’nın Milas ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Meslek Komiteleri seçimi tamamlandı. Seçimlerde 10 ayrı meslek komitesinde ‘Kırmızı Liste’yle seçimlere giren Mevcut Oda Başkanı Reşit Özer ve Meclis Başkanı...

MİTSO seçimlerini mevcut Başkan Özer ve ekibi kazandı

MUĞLA (İHA) Muğla’nın Milas ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Meslek Komiteleri seçimi tamamlandı. Seçimlerde 10 ayrı meslek komitesinde ‘Kırmızı Liste’yle seçimlere giren Mevcut Oda Başkanı Reşit Özer ve Meclis Başkanı...

05 Nisan 2018 Perşembe 20:37
MİTSO seçimlerini mevcut Başkan Özer ve ekibi kazandı

MUĞLA (İHA) Muğla’nın Milas ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Meslek Komiteleri seçimi tamamlandı. Seçimlerde 10 ayrı meslek komitesinde ‘Kırmızı Liste’yle seçimlere giren Mevcut Oda Başkanı Reşit Özer ve Meclis Başkanı Mustafa Yüksel’in ekibi yarışı kazandı.

MİTSO Lokali’nde gerçekleştirilen seçim, meslek gruplarına göre 10 ayrı sandıkta yapıldı. Seçimlerde iş adamı Halil İbrahim Gülen ve arkadaşları ile yarışan, ‘Ben değil biz’ sloganıyla seçime giren mevcut Başkan Reşit Özer, Meclis Başkanı Mustafa Yüksel ve arkadaşları, 10 meslek komitesinin 10’unu da alarak seçimleri kazandılar. Oy kullanan MİTSO üyelerinin çoğunluğu tercihlerini Reşit Özer - Mustafa Yüksel ve arkadaşları grubundan yana kullandılar.

Yapılan seçimler sonucunda MİTSO Meclisi’ne; 1 Nolu Meslek Komitesinden Uğur Bıçakçı ve Reşat Uygun, 2 Nolu Meslek Komitesinden Ömer Eliş, Kemal Necipoğlu ve İlgin Göktepe, 3 Nolu Meslek Komitesinden Mustafa Yüksel, Mehmet Yiğit, Hasan Tiryaki, 4 Nolu Meslek Komitesinden Kadir Karagülle, Emin Zeki Helvacı ve Gökhan Uçar, 5 Nolu Meslek Komitesinden Soner Çamlıbelen ve Özer Topuz, 6 Nolu Meslek Komitesinden Ejder Üstek, Yasin Erol ve Hüseyin Aykal, 7 Nolu Meslek Komitesinden Özcan Gül ve Murat Sodra, 8 Nolu Meslek Komitesinden Koray Türkoğlu ve Hayati Çorbacıoğlu, 9 Nolu Meslek Komitesinden Reşit Özer ve Hakkı Ayakdaş, 10 Nolu Meslek Komitesinden Seyhun Melda Haktanır, Ferudun Bakçek ve Mustafa Turhan seçildiler.

Seçimlerin ardından MİTSO üyelerine teşekkür eden Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer “Seçimlerin asıl kazanını MİTSO oldu, üyelerimiz oldu. Üyelerimiz, gösterdikleri ilgiyle, çok üst düzey demokratik olgunlukla seçimlerimizin örnek gösterilecek bir ortamda geçmesini sağladılar. Bu nedenle tüm üyelerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Tercihlerini bizden yana kullanan üyelerimize çok teşekkür ediyorum. MİTSO, üyelerimize ve Milas’a hizmet yolunda yoluna devam edecek. Bizim için çok çalışıp, çok ürettiğimiz bir dönem bugün bitti. Şimdi çok daha fazla çalışıp çok daha fazla üreteceğimiz bir dönem başlıyor. Durmak yok, yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.
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