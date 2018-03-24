Minik öğrencilerin okuma bayramı sevinci

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde eğitim veren özel bir okul birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi.

Mod Bodrum İlkokulu tarafından Nurol Kültür merkezinde düzenlenen ’Yaşasın Okuyorum’ etkinliğine Okul yönetimi öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın sunuculuğunu birinci sınıf öğrencileri yaptı. Program, miniklerin dans gösterileri ve mini tiyatro ile son buldu.

Mod İnternational School yönetim kurulu başkanı Yılmaz Senemoğlu İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma bayramı etkinliği düzenlediklerini belirterek "Mod okulu olarak okumaya çok önem veriyoruz. Hem İngilizce hem Türkçe ve Rusca olarak okuma bayramını kutluyoruz. Şenlik havasında gecen okuma bayramında öğrenciler müzük, beden eğitimi ve tiyatro sergiledi. Ailelerine becerilerini sundu. Velilerimizde etkinliğimize büyük bir ilgi gösterdi. Hem velilerimize hemde öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.