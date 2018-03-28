Milas’ta yapı-dekorasyon fuarı kapılarını açtı

Bu yıl Milas’ta 2’ncisi düzenlenen Decoboss Güney Ege Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı, açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Yapı fuarı, 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında, ziyaretçilerini ağırlayacak.

28 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında açık kalacak Milas Decoboss Güney Ege Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı, Milas Decoboss Güney Ege 2. Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarında bu yıl Türkiye’nin dört bir yanından 50 firma 210 markayla stant açarak, ziyaretçilerin beğenisine sundu. TARİŞ 152 No’lu Pamuk Tarım Satış Kooperatifi’ne ait ‘Çırçır Fabrikası’ alanında düzenlenen fuar, 5 gün boyunca hizmet verecek.

Fuarı açılışına; Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şakir Fırat Erkal, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Milas İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, CHP Milas İlçe Başkanı Suat Özcan, Expolife Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Erdoğan, Expolink Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Sunuculuğunu Behzat Uygur yaptığı fuarın açılışında MİTSO Başkanı Reşit Özer’in kısa açış konuşmasının ardından kürsüye gelen Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikrat Çavuş, Milas’ın bir fuar şehri olma yolunda hızla ivme kazandığını dile getirerek: “Milas, organizasyonlarıyla bir fuar kenti olma yolunda ilerliyor. Bu fuarının da başarılı geçeceğini de umuyorum. Milas önceki tarım fuarıyla da tüm Türkiye’de adını duyurdu. Tarımsal üretimde Milas, ülkenin önemli yerlerinden biri oldu. Bu fuarlarla, ticari ilişkilerin daha gelişmesini ve ülke ekonomisine, Milaslılara fayda getirmesini umuyoruz. Fuara katkı sağlayan herkese, çok teşekkür ederiz” diye kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından, Milas Decoboss Güney Ege 2’nci Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı’na sponsor olan firmalara plaket verilmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi.