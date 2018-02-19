Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116302
ALTIN
162.598
DOLAR
3.7545
STERLİN
5.2582
EURO
4.6595

Milas’ta ücretsiz mamografi çekimlere yoğun ilgi

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Milas Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ilçe merkezinde ve Güllük, Ören ve Selimiye mahallelerinde 5 Şubat-16 Şubat tarihleri arasında ‘Meme Kanseri’nde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla ücretsiz...

Milas’ta ücretsiz mamografi çekimlere yoğun ilgi

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Milas Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ilçe merkezinde ve Güllük, Ören ve Selimiye mahallelerinde 5 Şubat-16 Şubat tarihleri arasında ‘Meme Kanseri’nde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla ücretsiz...

19 Şubat 2018 Pazartesi 12:49
Milas’ta ücretsiz mamografi çekimlere yoğun ilgi

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Milas Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ilçe merkezinde ve Güllük, Ören ve Selimiye mahallelerinde 5 Şubat-16 Şubat tarihleri arasında ‘Meme Kanseri’nde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla ücretsiz mamografi çekimlerine yoğun ilgi gösterildi.

Milas Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 5 Şubat 2018 Pazartesi günü Güllük Mahallesi’nde başlatılan, ardından 6 - 7 Şubat 2018 tarihlerinde Ören’de, 8 - 9 Şubat 2018 tarihlerinde Selimiye Evlendirme Salonu’nda ücretsiz mamografi çekimleri, 12 - 16 Şubat 2018 tarihleri arasında da Milas Atapark Meydanı’nda gerçekleşti.

09 -16 saatleri arasında, özellikle 40 - 65 yaş arası kadınlarda sıkça görülen meme kanserinin önlenmesinde erken teşhisin önemine dikkat çekme adına yapılan sağlık taramasına, yoğun ilgi gösterilirken, 10 iş gününde toplam 460 Milaslı kadın, bu sağlık hizmetinden yararlandı.

Milas Toplum Sağlığı yetkilileri, ücretsiz yapılan mamografi çekimlerine, beklenilenin üzerinde talep olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde aracın bir kez daha Milas’a getirilmesi için başvuruda bulunacaklarını söylediler.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğaseverler badem çiçeği için yürüdü
Doğaseverler badem çiçeği için yürüdü
DTO Marmaris Şube Başkanlığı için yarış başladı
DTO Marmaris Şube Başkanlığı için yarış başladı
Bodrum Bulgaristan’da tanıtıldı
Bodrum Bulgaristan’da tanıtıldı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim