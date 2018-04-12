Milas’ta ‘Turizm Haftası’ etkinliklerle kutlanacak

Muğla’nın Milas ilçesinde, Turizm Haftası 15-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Etkinlikler kapsamında ‘Yöre Halkının Turizme Olan Tutumu’, ‘Milas’taki Turistik Değerlerin Pazarlanması’ ve ‘Milas Kültür Turizmi ve Girişimcilik’ konulu paneller düzenlenecek.

Turizm konusunda toplum farkındalığını artırmak, doğal tarihi ve kültürel varlıkları sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda doğal, tarihi ve kültürel varlıklarımıza yönelik konuları turizmde değerlendirmek, turizm bilincini oluşturmak, iç turizmi canlandırmak ve Milas halkının turizm hareketlerine daha etkin katılımını sağlamak amacıyla bu yıl 15 - 22 Nisan tarihleri arasında ‘42. Turizm Haftası’ kutlanılacak. Hafta dolayısıyla Milas’ta da çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.