Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109737
ALTIN
177.513
DOLAR
4.1008
STERLİN
5.8271
EURO
5.0540

Milas’ta ‘Turizm Haftası’ etkinliklerle kutlanacak

Muğla’nın Milas ilçesinde, Turizm Haftası 15-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.Etkinlikler kapsamında ‘Yöre Halkının Turizme Olan Tutumu’, ‘Milas’taki Turistik Değerlerin Pazarlanması’ ve ‘Milas...

Milas’ta ‘Turizm Haftası’ etkinliklerle kutlanacak

Muğla’nın Milas ilçesinde, Turizm Haftası 15-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.Etkinlikler kapsamında ‘Yöre Halkının Turizme Olan Tutumu’, ‘Milas’taki Turistik Değerlerin Pazarlanması’ ve ‘Milas...

12 Nisan 2018 Perşembe 15:03
Milas’ta ‘Turizm Haftası’ etkinliklerle kutlanacak

Muğla’nın Milas ilçesinde, Turizm Haftası 15-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Etkinlikler kapsamında ‘Yöre Halkının Turizme Olan Tutumu’, ‘Milas’taki Turistik Değerlerin Pazarlanması’ ve ‘Milas Kültür Turizmi ve Girişimcilik’ konulu paneller düzenlenecek.

Turizm konusunda toplum farkındalığını artırmak, doğal tarihi ve kültürel varlıkları sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda doğal, tarihi ve kültürel varlıklarımıza yönelik konuları turizmde değerlendirmek, turizm bilincini oluşturmak, iç turizmi canlandırmak ve Milas halkının turizm hareketlerine daha etkin katılımını sağlamak amacıyla bu yıl 15 - 22 Nisan tarihleri arasında ‘42. Turizm Haftası’ kutlanılacak. Hafta dolayısıyla Milas’ta da çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milas’ta 150 fidan toprakla buluştu
Milas’ta 150 fidan toprakla buluştu
MİTSO’da görev dağılımı yapıldı
MİTSO’da görev dağılımı yapıldı
Zeytinköy’de orman yangınının izleri siliniyor
Zeytinköy’de orman yangınının izleri siliniyor

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim