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Milas’ta sokak hayvanları emin ellerde

Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nin mahalledeki hayvanseverlerin ve Milas Belediyesinin desteğiyle başlattıkları çalışma kapsamında toplanarak bakımları yapılan sokak hayvanları, yarın alındıkları yerlere salıverilecek.Milas’a...

Milas’ta sokak hayvanları emin ellerde

Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nin mahalledeki hayvanseverlerin ve Milas Belediyesinin desteğiyle başlattıkları çalışma kapsamında toplanarak bakımları yapılan sokak hayvanları, yarın alındıkları yerlere salıverilecek.Milas’a...

03 Nisan 2018 Salı 17:32
Milas’ta sokak hayvanları emin ellerde

Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nin mahalledeki hayvanseverlerin ve Milas Belediyesinin desteğiyle başlattıkları çalışma kapsamında toplanarak bakımları yapılan sokak hayvanları, yarın alındıkları yerlere salıverilecek.

Milas’a bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde hayvansever gönüllülerin maddi-manevi desteğiyla sokak hayvanları için örnek bir çalışmaya imza atıldı. Sokak hayvanlarının bakımı için mahalle ve site sakinleriyle yaptıkları görüşmelerle bir bütçe oluşturmayı başaran Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Milas Belediyesi Hayvan Barınağı’nın da desteğiyle mahalledeki sokak hayvanlarını veteriner hekimler gözetiminde toplamaya başladılar. İtinayla toplanan sokak hayvanları, daha sonra bakımlarının yapılması için Milas Belediyesi Hayvan Barınağına getirildi. Barınaktaki diğer köpeklerle karışmasın diye işaretlenen köpeklere, barınakta görevli veteriner hekimler tarafından aşı, parazit ilaçları yapılarak kısırlaştırma işlemi uygulandı.

Çalışma kapsamında yaklaşık 200 sokak hayvanının belirli gruplar halinde toplandığını ve hayvanseverlerin de gözetimiyle bakımlarının yapıldığını söyleyen Milaslı doğa aktivisti Meliha Tekin, toplanan sokak hayvanlarının bakımlarının yapıldıktan sonra alındıkları bölgelere yeniden salıverileceğini belirtti. İlk grubun yarın Boğaziçi Mahallesi’nde alındıkları noktalara bırakılacağını açıklayan Tekin, Boğaziçi Mahallesi’ni kapsayan çalışmanın Türkiye’deki sokak hayvanları için de örnek oluşturduğunu belirtti.

“Derneğimizin öncülüğünde ve mahalle ile site sakinlerimizin desteğiyle sokak hayvanlarının yararına yönelik kullanılmak üzere bir bütçe oluşturduk. Bu bütçeyi kullanarak mahallemizdeki hayvanların sağlığını ve bakımını yapacağız. Hayvanların sağlığı noktasında Milas Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilileri destek veriyorlar. Umarım bu çalışma sayesinde buralardaki sokak hayvanlarının yaşadıkları trajedinin bir nebze de olsa dindirilmesine katkı sunmuş olacağız. Belki de diğer turistik bölgelerde de benzer çalışmalara ilham oluruz.” diyen Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Selçuk Yörük, sokak hayvanları yararına katkı sunan herkese teşekkür etti.
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