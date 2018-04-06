Milas’ta Polis Haftası etkinlikleri

Türk Polis Teşkilatı’nın 173. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Milas’ta bir dizi etkinlik düzenlendi.

Milas’ta düzenlenen bir dizi etkinlikle, Türk Polis Teşkilatı’nın 173. yıl dönümü kutlamaları başladı. Milas Emniyet Müdürü Turgay Ava, Milas Emniyet Müdürü Yardımcısı Selçuk Tomakin ve polis memurlarıyla birlikte Milas Kaymakamı Eren Arslan’ı makamında ziyaret ettiler.

Vatandaşların güvenliğinin ve huzurunun sağlanması amacıyla büyük bir özveriyle görev yapan Türk Polis Teşkilatı’nın önemine dikkat çeken Milas Kaymakamı Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türk polisinin haftasını kutlayarak başarılar diledi. Ziyaret Müdür Ava’nın, Kaymakam Arslan’a plaket takdimi ile son buldu.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü münasebetiyle kutlanan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Ulu Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Kurum amirlerinin ve vatandaşlarının yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, tüm şehit polisler ve görevini yaparken yaşamını yitirerek şehit olan diğer tüm güvenlik görevlileri dualarla anıldı.

Türk Kızılayı da kutlama etkinliklerine özel kan bağışı kampanyası düzenleyerek destek verdiler. Milas Emniyet Müdürlüğü önünde çadır kuran Kızılay yetkilileri, Milas Emniyet Müdürlüğü amirlerinden ve personellerinden, vatandaşlardan kan bağışı kabul etti. Kan bağışında bulunan Milas Emniyet Müdürü Turgay Ava, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. yılını kutladı ve kan bağışında bulunan, etkinliklere katılan herkese teşekkür etti.

Türk Kızılayı’nın her kan bağışçısı adına bir fidanı toprakla buluşturulduğunu söyleyen Marmaris Birgül Gökmen Kızılay Kan Bağışı Merkezi’nde görevli Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Neşe Acaroğlu, Polis Haftasını kutlayarak kan ve kök hücre bağışında bulunan herkese teşekkür etti.