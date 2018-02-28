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Milas’ta özel bireylere ‘gümüş takı yapımı ve kuyumculuk’ eğitimi

Muğla’nın Milas ilçesinde yer alan Remzi Ozan-Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-Milas Meslek Yüksekokulu iş birliğinde bir ilke imza atıldı.Yapılan iş birliği ile Uygulama Okulu’nda...

Milas’ta özel bireylere ‘gümüş takı yapımı ve kuyumculuk’ eğitimi

Muğla’nın Milas ilçesinde yer alan Remzi Ozan-Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-Milas Meslek Yüksekokulu iş birliğinde bir ilke imza atıldı.Yapılan iş birliği ile Uygulama Okulu’nda...

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:50
Milas’ta özel bireylere ‘gümüş takı yapımı ve kuyumculuk’ eğitimi

Muğla’nın Milas ilçesinde yer alan Remzi Ozan-Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-Milas Meslek Yüksekokulu iş birliğinde bir ilke imza atıldı.

Yapılan iş birliği ile Uygulama Okulu’nda eğitim gören özel bireyler Mayıs ayına kadar Milas Meslek Yüksekokulu’nda ‘gümüş takı yapımı ve kuyumculuk’ üzerine eğitim alacaklar.

Türkiye’de bir ilk defa Milas’ta düzenlenen ve Mayıs ayına kadar sürecek olan ‘gümüş takı yapımı ve kuyumculuk’ eğitimleri sonunda özel bireylere birer ‘Katılım Belgesi’ düzenlenerek taktim edilecek.

Remzi Ozan-Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu El Sanatları Öğretmeni Pınar Güzel Aslan ve Milas Meslek Yüksekokulu El Sanatları Öğretim Görevlisi Sinan Şiveroğlu tarafından özel bireylere verilen eğitimin ilk gününde Milas Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Muzaffer Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve Okul Müdürü Muhammet Mercan da eşlik etti.

Milas Meslek Yüksekokulu’nda eğitim aldıkları için çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirten özel bireyler, eğitimlerini başarıyla tamamlayacaklarını da ifade ettiler.
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