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Milas’ta kovan hırsızlığı

Muğla’nın Milas ilçesinde, dağlık arazide bulunan arı kovanları kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Hırsızların, dağlık alanda bulunan 88 kovandan, içleri en dolu olan 24 kovanı seçerek çalması ise pes dedirtti.Muğla’nın Milas...

Milas’ta kovan hırsızlığı

Muğla’nın Milas ilçesinde, dağlık arazide bulunan arı kovanları kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Hırsızların, dağlık alanda bulunan 88 kovandan, içleri en dolu olan 24 kovanı seçerek çalması ise pes dedirtti.Muğla’nın Milas...

24 Mart 2018 Cumartesi 14:30
Milas’ta kovan hırsızlığı

Muğla’nın Milas ilçesinde, dağlık arazide bulunan arı kovanları kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Hırsızların, dağlık alanda bulunan 88 kovandan, içleri en dolu olan 24 kovanı seçerek çalması ise pes dedirtti.

Muğla’nın Milas ilçesi Kızılcayıkık Mahallesi’nde, dağlık arazide bulunan arı kovanları kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Kızılcayıkık Mahallesinde arıcılıkla geçimini sağlayan 31 yaşındaki Mehmet Emin Yılmaz’a ait dağlık arazide bulunan 88 kovandan, içleri en dolu olan 24 kovan hırsızlar tarafından çalındı.

Yılmaz, içleri en dolu olan arı kovanlarının seçilerek çalındığını ve bu durumun piyasadaki bal ve kovan hareketlenmelerinden kaynaklandığını söyledikten sonra, “Yaklaşık 10 bin lira değerindeki arı kovanlarım çalındı. Bunları çalan, arıcılıktan anlayan ve işini bilen biridir. Çünkü, 88 kovandan içlerinde en dolu olan 24 arı kovanımı çalmış. Bu bölgedeki Labranda’dan Aydın’a ulaşımın sağlandığı kavşağa MOBESE takılabilirse bu tür olaylarda caydırıcı olur. Yetkililerden suçluların yakalanması için yardım bekliyorum.” dedi.

Kızılcayıkık Mahalle Muhtarı Cengiz Topel Gökdağ ve Kargıcak Mahalle Muhtarı İsmail Demir, kovan hırsızlığı olaylarının ardından Labranda’dan Aydın’a ulaşımın sağlandığı kavşağa MOBESE takılmasının suçları önleyeceğini kaydetti.

Jandarma ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.
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