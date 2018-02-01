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Milas’ta kayıp zihinsel engelli genç 6 gündür aranıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde bağlı Kırcağız Mahallesi’ndeki zeytinlik araziden 27 Ocak Cumartesi günü kaybolan Mustafa Ali Yorulmaz isimli 29 yaşındaki zihinsel engelli gencin arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.Engelli gencin bulunması...

Milas’ta kayıp zihinsel engelli genç 6 gündür aranıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde bağlı Kırcağız Mahallesi’ndeki zeytinlik araziden 27 Ocak Cumartesi günü kaybolan Mustafa Ali Yorulmaz isimli 29 yaşındaki zihinsel engelli gencin arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.Engelli gencin bulunması...

01 Şubat 2018 Perşembe 15:38
Milas’ta kayıp zihinsel engelli genç 6 gündür aranıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde bağlı Kırcağız Mahallesi’ndeki zeytinlik araziden 27 Ocak Cumartesi günü kaybolan Mustafa Ali Yorulmaz isimli 29 yaşındaki zihinsel engelli gencin arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Engelli gencin bulunması için 11 AKUT, 3 AFAD görevlisinin yanı sıra polis, jandarma, iz sürücü köpekler ve termal kameralarla yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 6’ncı güne girilirken şu ana kadar kaybolan zihinsel engelli gence dair bir iz bulunamadı.

Yüzlerce ihbarın kendilerine ulaştığını ve ulaşan her ihbarın da titizlikle değerlendirildiğini kaydeden yetkililer, tüm çabalara rağmen ne yazık ki kaybolan genç ile ilgili bir ize rastlayamadıklarını belirtiyor. Her taşın, har ağacın, her çalının altını kontrol eden arama timleri, özellikle bölgemizdeki su kuyuları, bataklığa dönüşmüş çukurlar ve zeytin karasularının depolandığı kuyuları da büyük bir dikkatle inceliyorlar.

Kaybolduğu noktadan başlayarak bütün bölgede, dört koldan arama-kurtarma çalışmaları sürdürülürken, kent merkezi başta olmak üzere; işyerlerinin camlarına, araçlara, ağaçlara ve görülebilecek her noktaya engelli gencin fotoğrafları da yapıştırılmış durumda. Öte yandan sosyal medya üzerinden de vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesi isteniyor.

Kaybolan gencin ailesi ise henüz umutlarını yitirmedi. Oğullarının sağ-salim bulunacağından kuşku duymadıklarını belirten aile, arama-kurtarma çalışmalarına katılan ve büyük bir özveriyle çalışmaları yürüten görevlilere, bulunması için çalışmalara katılan gönüllü vatandaşlara da teşekkür ediyor.
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