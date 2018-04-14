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Milas’ta iş makinası devrildi: 1 ölü

Milas Çocuk Oyunları Şenliği ve Balık Festivali için Milas’ın Savran Mahallesi’nde, taşlarla dev balık figürünün yapılmasının planlandığı alanın düzleştirmesini yaparken, iş makinası devrildi. Kazada, iş makinası operatörü hayatını...

Milas’ta iş makinası devrildi: 1 ölü

Milas Çocuk Oyunları Şenliği ve Balık Festivali için Milas’ın Savran Mahallesi’nde, taşlarla dev balık figürünün yapılmasının planlandığı alanın düzleştirmesini yaparken, iş makinası devrildi. Kazada, iş makinası operatörü hayatını...

14 Nisan 2018 Cumartesi 13:38
Milas’ta iş makinası devrildi: 1 ölü

Milas Çocuk Oyunları Şenliği ve Balık Festivali için Milas’ın Savran Mahallesi’nde, taşlarla dev balık figürünün yapılmasının planlandığı alanın düzleştirmesini yaparken, iş makinası devrildi. Kazada, iş makinası operatörü hayatını kaybetti.

Milas’ın Savran Mahallesi’nde Milas Çocuk Oyunları Şenliği ve Balık Festivali için, taşlarla dev balık figürünün yapılmasının planlandığı 8 bin metrekarelik alanın düzleştirmesini yapan iş makinası, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada, iş makinası operatörü hayatını kaybetti.

Meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre; dev balık figürünün oluşturulacağı alanın düzleştirme çalışmalarını yapan iş makinası operatörü Erdem Kıvrak, iş makinasının devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kıvrak’ın acı haberini alan yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kazada yaşamını yitiren Kıvrak’ın, Pinar Mahalle Muhtarı Ömer Kıvrak’ın oğlu olduğu öğrenildi.
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