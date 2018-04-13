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Milas’ta Dr. Mete Ersoy dualarla anıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde eğitim ve sağlık alanında kazandırdığı eserlerle tüm Milaslıların gönlünde taht kuran, hayırsever Doktor Mete Ersoy, kabri başında dualarla anıldı.Milas’ta 28 Temmuz 2017 tarihinde yaşamını yitiren hayırsever...

Milas’ta Dr. Mete Ersoy dualarla anıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde eğitim ve sağlık alanında kazandırdığı eserlerle tüm Milaslıların gönlünde taht kuran, hayırsever Doktor Mete Ersoy, kabri başında dualarla anıldı.Milas’ta 28 Temmuz 2017 tarihinde yaşamını yitiren hayırsever...

13 Nisan 2018 Cuma 16:44
Milas’ta Dr. Mete Ersoy dualarla anıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde eğitim ve sağlık alanında kazandırdığı eserlerle tüm Milaslıların gönlünde taht kuran, hayırsever Doktor Mete Ersoy, kabri başında dualarla anıldı.

Milas’ta 28 Temmuz 2017 tarihinde yaşamını yitiren hayırsever Doktor Mete Ersoy, Miraç Kandili ve doğum tarihi olan 13 Nisan dolayısıyla Milas Şehir Mezarlığı’ndaki kabri başında okul müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler tarafından anıldı.

Eğitim alanında Milas’a merhume annesinin adını taşıyan Havva Ersoy Anaokulu’ndan başlamak üzere, bir ilkokul, bir ortaokul, bir Anadolu Lisesi ve kapalı spor salonu yaptıran, bunlarla birlikte 5’er bin kitaplık iki ayrı kütüphane, birçok okula Atatürk büstü yaptıran, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi ve Sabahattin Akyüz Fen Lisesi’ne önemli maddi katkıda bulunan, 2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Onur Ödülü ve Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülen merhum Doktor Mete Ersoy için katılımcılar dualar edilerek, mezarına karanfiller bıraktı.
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