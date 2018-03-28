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Milas’ta açık havada kitap okudular

Milas’ta Kütüphaneler Haftasında kitap okuma kültürüne dikkat çekmek isteyenler, öğle tatilini yarım saat kitap okuyarak değerlendirdi.54’üncü Kütüphaneler Haftası kapsamında Atapark meydanında saat 12.30 ile 13.00 arasında açık havada...

Milas’ta açık havada kitap okudular

Milas’ta Kütüphaneler Haftasında kitap okuma kültürüne dikkat çekmek isteyenler, öğle tatilini yarım saat kitap okuyarak değerlendirdi.54’üncü Kütüphaneler Haftası kapsamında Atapark meydanında saat 12.30 ile 13.00 arasında açık havada...

28 Mart 2018 Çarşamba 17:34
Milas’ta açık havada kitap okudular

Milas’ta Kütüphaneler Haftasında kitap okuma kültürüne dikkat çekmek isteyenler, öğle tatilini yarım saat kitap okuyarak değerlendirdi.

54’üncü Kütüphaneler Haftası kapsamında Atapark meydanında saat 12.30 ile 13.00 arasında açık havada kitap okuma etkinliği düzenlendi. Milas’ta farklı okullarda okuyan öğrenciler, beraberlerinde getirdikleri kitaplarla Atapark’ta düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Bir saat boyunca kitap okuyan öğrencilere etkinliğin ardından Milas Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce çam fidanı dağıtıldı.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Şerife Öztürk, 1 yıl içinde 50 bin 767 kişinin kütüphanelerinden faydalandığını söylerken, kütüphanede halen kayıtlı 3 bin 112 üyenin bulunduğunu belirterek, 12 bin 214 kişinin kütüphaneden aldıkları kitaplardan yararlandıklarını ifade etti.

Öztürk, kitabın hayatlarındaki önemine dikkati çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini anlatarak, "Sonuçta dilimizi, zihnimizi geliştirmek, geçmişimizi öğrenmek, üretmek, paylaşmak için okumalıyız. Tüm halkımızı daha çok kitap okumaya davet ediyorum" dedi.
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