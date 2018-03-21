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Milas’ta 8 bin fidan dağıtıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü’nce ‘Orman Haftası’ etkinlikleri kapsamında fidan dağıtımı gerçekleştirildi.Orman Haftası kapsamında Milas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Milas’ta etkinlik düzenlendi....

Milas’ta 8 bin fidan dağıtıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü’nce ‘Orman Haftası’ etkinlikleri kapsamında fidan dağıtımı gerçekleştirildi.Orman Haftası kapsamında Milas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Milas’ta etkinlik düzenlendi....

21 Mart 2018 Çarşamba 16:36
Milas’ta 8 bin fidan dağıtıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü’nce ‘Orman Haftası’ etkinlikleri kapsamında fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Orman Haftası kapsamında Milas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Milas’ta etkinlik düzenlendi. Atapark’ta düzenlenen etkinlik kapsamında orman personelleri tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak fidan dağıtıldı.

İlkokul öğrencilerinin de katılımıyla renklenen etkinlikte vatandaşlara defne, fıstık çamı, biberiye, karaservi, ceviz, nar, badem, mersin fidanı dağıtıldığını belirten Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya, “Her yıl Orman Haftası dolayısıyla çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Etkinliklerimizden biri fidan dağıtımı. Milas’ta bugün 8 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Bu fidanlar vatandaşlarımız aracılığı ile toprakla buluşacak” dedi.

Etkinlikler kapsamında 22 Mart Perşembe günü saat 14’de Milas Bodrum Karayolu Karakaya Mevkii’nde fidan dikimi yapılacağını da belirten Akkaya, yine aynı gün içerisinde Bodrum’da da yaklaşık 7 bin fidan dağıtılacağını söyledi.
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