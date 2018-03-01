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Milas’ta 380 litre kaçak içki yakalandı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Milas ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 380 litre kaçak içkiyi satmaya hazırlanan 1 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre; Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesinde ikamet eden H.B.T. isimli...

Milas’ta 380 litre kaçak içki yakalandı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Milas ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 380 litre kaçak içkiyi satmaya hazırlanan 1 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre; Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesinde ikamet eden H.B.T. isimli...

01 Mart 2018 Perşembe 16:24
Milas’ta 380 litre kaçak içki yakalandı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Milas ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 380 litre kaçak içkiyi satmaya hazırlanan 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesinde ikamet eden H.B.T. isimli şahsın, elindeki kaçak içkileri piyasaya süreceği yönünde alınan duyum üzerine Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın kullandığı araçta yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere 5’er litrelik bidonlara doldurulmuş vaziyette 200 litre el yapımı sahte rakı ile 180 litre el yapımı sahte votka ele geçirildi. Gözaltına alınan H.B.T. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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