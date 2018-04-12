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Milas’ta 150 fidan toprakla buluştu

Muğla’nın Milas ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü’nün organizasyonuyla fidan dikimi gerçekleştirildi. TEMA Milas Gönüllüleri ve öğrencilerin katkı verdiği etkinlikte 150 fidan toprakla buluştu.Milas - Bodrum Karayolu üzerinde yer...

Milas’ta 150 fidan toprakla buluştu

Muğla’nın Milas ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü’nün organizasyonuyla fidan dikimi gerçekleştirildi. TEMA Milas Gönüllüleri ve öğrencilerin katkı verdiği etkinlikte 150 fidan toprakla buluştu.Milas - Bodrum Karayolu üzerinde yer...

12 Nisan 2018 Perşembe 14:42
Milas’ta 150 fidan toprakla buluştu

Muğla’nın Milas ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü’nün organizasyonuyla fidan dikimi gerçekleştirildi. TEMA Milas Gönüllüleri ve öğrencilerin katkı verdiği etkinlikte 150 fidan toprakla buluştu.

Milas - Bodrum Karayolu üzerinde yer alan Karakaya Mevkii’nde Afrin’de Şehit düşen ‘Astsubay Musa Özalkan’ adına oluşturulan ‘Hatıra Ormanı’nda Milas Orman İşletme Müdürlüğü’nün organizasyonuyla fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe TEMA Milas Gönüllüleri, Beçin Anaokulu öğrencileri, velileri ve M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri de katıldı.

Bir dönem ailesiyle Milas ilçesinde yaşamış olan ve Afrin’de şehit düşen Şehit Astsubay Musa Özalkan’ın adının verildiği ‘Hatıra Ormanı’nda yaklaşık 150 adet fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik günün anısına çekilen fotoğraf ile son buldu.
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