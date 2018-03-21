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Milaslılar şampiyonları coşkuyla karşıladı

Türkiye İkinci Lig’de mücadele eden Milas Belediyespor Büyük Erkekler Voleybol Takımı Adıyaman’da oynadığı Birinci Lige yükselme karşılaşmalarında ilk iki maçını kazandı ve grup şampiyonu oldu. Son maçında 3-1 yenilmesine rağmen...

Milaslılar şampiyonları coşkuyla karşıladı

Türkiye İkinci Lig’de mücadele eden Milas Belediyespor Büyük Erkekler Voleybol Takımı Adıyaman’da oynadığı Birinci Lige yükselme karşılaşmalarında ilk iki maçını kazandı ve grup şampiyonu oldu. Son maçında 3-1 yenilmesine rağmen...

21 Mart 2018 Çarşamba 19:34
Milaslılar şampiyonları coşkuyla karşıladı

Türkiye İkinci Lig’de mücadele eden Milas Belediyespor Büyük Erkekler Voleybol Takımı Adıyaman’da oynadığı Birinci Lige yükselme karşılaşmalarında ilk iki maçını kazandı ve grup şampiyonu oldu. Son maçında 3-1 yenilmesine rağmen şampiyonluk kupasını kaldıran Milas Belediyespor Büyük Erkekler Voleybol Takımı Atapark’ta Milas halkı tarafından coşkuyla karşılandı.

2018-2019 Voleybol sezonunda Türkiye Birinci Voleybol Ligi’nde Muğla’yı ve Milas’ı temsil edecek olan Milas Belediyespor Büyük Erkekler Voleybol Takımı kafilesini Adıyaman dönüşünde Milas Bodrum Havalimanı’nda Kaymakam Eren Arslan, Havalimanı Başmüdürü Kemal Daştan, Belediye Başkan Yardımcısı Faik Karagöz, meclis üyeleri, Sevdamsın Milasspor Taraftarlar Derneği Yöneticileri ve çok sayıda sporsever tarafından çiçeklerle karşıladı.

Havalimanında karşılanan Milas Belediyespor Voleybol Takımı Milas Belediyesi tarafından özel olarak yapılan bir araçla Milas’a kadar konvoy eşliğinde geldi. Milas şehir turu ile Milaslı sporseverleri selamlayan voleybolcular daha sonra kendilerini Atapark’ta Milas halkıyla buluştular. Yüzlerce Milaslının alkışlarla karşıladığı voleybol takımının Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat yaptığı konuşmada Milas’ın büyük zaferinin şampiyonluk öyküsünü anlatarak “sporcularım ve teknik heyetimle gurur duyuyorum” dedi. Milasspor Amigosu (Şeker) İbrahim Alır’ın tek tek tanıttığı sporculara çelenklerini takan Başkan Muhammet Tokat şampiyon takıma sahip çıkan Milaslıları kutladığını ve teşekkür ettiğini söyleyerek Milas’ın sportif başarılarının artarak çoğalacağını vurguladı.Kazanılan şampiyonluk için sevincini ve mutluluğunu anlatan Başkan Tokat Milas’a bu şampiyonluğu armağan ettikleri için “tüm sporcularımı kutluyorum” dedi.

Şampiyonluk Milas’a armağan olsun

Atapark’ta Milaslılarla buluşan Şampiyon Milas Belediyespor Voleybol Takımı Kaptanı Celil Yavuz da yaptığı konuşmasında sezon boyunca kendilerine büyük destek veren Milas Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Muhammet Tokat’a ve Milaslı taraftarlara teşekkür ederek, kazanılan şampiyonluğu ve kupayı Milas’a armağan ettiğini söyledi.
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