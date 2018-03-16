Milaslı arıcılar tüm desteklere talip

Muğla’da en fazla arıcının bulunduğu ilçelerden biri olan Milas’ta, Arıcılık Kursu’na yoğun ilgi yaşanıyor. Çamovalı, Fesleğen ve Çiftlik mahallelerinin ardından Beçin’de açılan kursa katılan arıcılar, alacakları belge sayesinde çok sayıda devlet desteğinden yararlanabilecek.

Dünyadaki çam balı üretiminin yüzde 92’sini karşılayan Türkiye’de bu üretimin de yüzde 75’lik kısmını Muğlalı arıcılar yapıyor. Veriler dikkate alındığında, 75-80 bin hektar bal ormanına sahip olan Muğla’da arıcılık, çiftçinin önemli bir geçim kaynağını oluşturuyor. Muğla’da en fazla bal üretimine sahip olan ilçelerden biri olan Milas’taki arıcıların eğitimine katkı sağlamak ve arıcıların Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteklerinden yararlanabilmesi adına Arıcılık Kursu açılması kararlaştırıldı.

Çiftçi eğitim kursları kapsamında Arıcılık Kursu’nun açılması için Milas Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü arasında protokol imzaladı.

Protokol kapsamında şuana kadar Çamovalı, Fesleğen ve Çiftlik mahallelerinde Arıcılık Kursu açıldı. 2015 yılında Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tunahan Bayram ve Müdür Yardımcısı Mehmet Karakuş’un öncülüğüyle Kısırlar Mahallesi’nde açılan Arıcılık Kursu ile başlayan eğitimlere şu günlerde yoğun ilgi yaşanıyor.

Kursu başarıyla tamamlayan ilk üç arıcı kovan ile ödüllendirilirken; tüm arıcılar kurs sonunda aldıkları belgeyle devlet desteklerinden yararlanma fırsatı yakaladılar.

Çamovalı, Fesleğen ve Çiftlik mahallelerinin ardından şimdi de Beçin Mahallesi’nde Arıcılık Kursu açıldı. 27 arıcının katılımıyla ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Yusuf Demirezen’nin öğreticiliğinde açılan Arıcılık Kursu’nda, çiftçilere arıcılıkta kullanılan modern yöntemler, arı sağlığı, kış bakımı, arı beslenmesi, arı hastalıkları konusunda bilgi veriliyor. Haftada 4 gün olmak üzere toplam 72 saat sürecek olan kurs sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan arıcılara, çeşitli destek ve hibe programlarına başvuru için zorunlu olan sertifikaları Milas Halk Eğitimi Merkezi tarafından verilecek. Bakanlığın desteklemelerinin çok önemli olduğunu ve bu desteklemelerden yararlanmak için eğitim almanın gerekli olduğuna işaret eden Demirezen, modern yöntemlerin kullanımının yaygınlaşması ve sağlıklı üretim için eğitimlerin önemli olduğunu belirterek, katılım gösteren kursiyerlere teşekkür etti.