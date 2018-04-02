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Milas’ın güzel köşelerini gezdiler

“Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında; Ağrı, Muş ve Bingöl’den gelen öğrencilere, etkinliğin ikinci gününde Milas, Güllük ve Kıyıkışlacık’ı gezdiler. Öğrenciler, gerçekleştirilen gezi turunda Milas’ın doğasına ve tarihine...

Milas’ın güzel köşelerini gezdiler

“Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında; Ağrı, Muş ve Bingöl’den gelen öğrencilere, etkinliğin ikinci gününde Milas, Güllük ve Kıyıkışlacık’ı gezdiler. Öğrenciler, gerçekleştirilen gezi turunda Milas’ın doğasına ve tarihine...

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:33
Milas’ın güzel köşelerini gezdiler

“Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında; Ağrı, Muş ve Bingöl’den gelen öğrencilere, etkinliğin ikinci gününde Milas, Güllük ve Kıyıkışlacık’ı gezdiler. Öğrenciler, gerçekleştirilen gezi turunda Milas’ın doğasına ve tarihine hayran kaldılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Ağrı, Muş ve Bingöl’den gelen misafir öğrenciler ve öğretmenler etkinliğin ikinci gününde Milas, Güllük ve Kıyıkışlacık’ı gezdiler.

Ağrı’dan 50 öğrenci ve 2 öğretmen, Muş’tan 95 öğrenci 4 öğretmen, Bingöl’den ise 92 öğrenci ile 7 öğretmen; Muğla Gençlik Merkezi’nden 16 gençlik lideri koordinesinde güne Panoramik Milas turu ile başladı.

İlk olarak Beçin Kalesi, Milas Müze Müdürlüğünden görevli personel eşliğinde Beçin Kalesi’nin geçmişi anlatılarak gezdirildi. Öğrencilere akabinde sorumlu öğretmenleri eşliğinde sırasıyla Uzunyuva ve Ulu Cami gezdirilerek bilgilendirmeler yapıldı.

Milas’tan Güllüğe hareket eden öğrenciler daha sonrasında, 5 tekne ile sırasıyla Güllük Körfezi’ni gezerek Kıyıkışlacığa ulaştılar. Kıyıkışlacık’ta yemek yedikten sonra tarihi İasos antik kentini gezen öğrencilere, yetkililer tarafından tarihi İasos antik kenti hakkında bilgilendirilme yapıldı. Gezi esnasında hoşça vakit geçiren öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Güllük Sahil Güvenlik Botu’nun da eşlik ettiği öğrenci ve öğretmenler renkli vakit geçirdi.

Güllüğe ulaşınca Milas Kaymakamı Eren Arslan tarafından karşılanan öğretmen ve öğrenciler, Kaymakam Arslan’a teşekkürlerini ilettiler ve tekne turundan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Öğrenciler daha sonra Güllük meydanında çocuk oyunları eşliğinde zevkli vakit geçirerek öğretmenleri ile beraber kalacakları otele gittiler.
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