Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal okul değişikliklerini değerlendirdi

Muğla Milas’taki 2 okulda eğitim, öğretim gören öğrencileri ve çalışanları yakından ilgilendiren değişiklik ile ilgili bilgi aktaran İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “Ne okul müdürleri, ne öğretmenler, ne de öğrencilerin mağduriyeti söz konusu değildir” dedi.

Milas İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü’ndeki makamında basın mensuplarıyla bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, yeni eğitim öğretim yılında Sakarya İlkokulu ve Merkez Ortaokulu ile ilgili yapılması düşünülen değişikliklere yönelik görüşlerini aktardı.

2018 - 2019 eğitim, öğretim yılında Milas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yeni kampüs alanına taşınacağını belirten Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal; “Kız Meslek Lisesi, bildiğiniz gibi hem çok katlı, hem de fiziki anlamda ortaokul öğrencilerine uygun fiziki şartları taşıyor. Dolayısıyla buraya Merkez Ortaokulu’nu taşıdığımız zaman en azından bina içerisinde çok fazla fiziki bir değişikliğe gerek kalmayacak. Öte yandan bahçedeki konteynırların kaldırılmasıyla da çocuklarımıza, bahçede çeşitli spor aktivitelerini yapabilecekleri bir alanı açmış olacağız. Merkez Ortaokulu’nda 25 sınıf var, bunların tamamının gelmesiyle bile okul binasında sınıf olarak fazla bir alan kalacak. Bu sınıflar da müzik, resim odası, rehberlik toplantı odası gibi işlevleri yerine getirebilecek alan olarak kullanılabilir” dedi.

“Merkez Ortaokulu’nun buraya taşınmasıyla boşalacak binaya da Sakarya İlkokulu’nu taşıyabiliriz” diyen Bal; “Yani mevcut Merkez Ortaokulu sadece ilkokul, mevcut Kız Meslek Lisesi de sadece ortaokul olarak eğitim hayatlarını sürdürecekler. Bu değişiklikte ne okul müdürleri, ne öğretmenler, ne de öğrencilerin mağduriyeti söz konusu değildir. Tam tersi, bugün Merkez Ortaokulu’ndaki sınıf mevcudu ortalama 44 öğrenci iken bu değişikle sayı ortalama 26’ya düşecek. Bu da öğretmenin, öğrencilerine daha fazla yararlı olması demektir. Boşalan Sakarya İlkokulu ise ilçemizin eğitim kurumları arasında simgeleşmiş, fiziki görünümüyle tarihi bir değer taşıyan bir kurum olması itibariyle elbette orasını eğitim açısından daha farklı amaçlar için kullanabiliriz. Örneğin, öğrencilerimizin kendilerini geliştirebileceği sosyal aktivite, laboratuvar gibi alanlar oluşturarak, öğrencilerimizin ortak kullanımına sunabiliriz” dedi.

İnsanlarımızın duygusal davranması doğaldır

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, bu tür değişikliklerin çok daha önceden planlanarak yapılması gerektiğine de vurgu yaparak; “Elbette bu kararı tek başıma ben vermeyeceğim. Bu düşünceleri ortaya atmak suretiyle tüm tarafların tartışmasını ve ortak bir kararla bu düşüncenin uygulanması gerektiğine inanıyorum. Henüz verilmiş veya kesinleşmiş bir karar yok. Şu an fikir aşamasında. Okul Müdürlerimiz, Okul Aile Birliklerimiz, İl Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve konunun diğer taraflarıyla bunları konuşacak, neden böyle bir değişikliğin yapılması gerektiğini anlatacağız. Amacımızın, ‘Ben yaptım oldu’ değil, ilçemizdeki eğitim kalitesini arttırmak olduğunu anlatacağız. Sonuçta bir karar verilecek ve o karar ne ise o uygulanacak. Bu noktada insanlarımızın duygusal davranması doğaldır, yaşanacak bir değişiklikte çocuklarının psikolojik yönden nasıl etkileneceğini düşünmekte de elbette velilerimiz haklıdır. Ancak bir kez daha altını çizerek söylüyorum; ne okul müdürü, ne öğretmen, ne de öğrencilerimiz mağdur olmayacak. Müdür, öğretmen ve öğrenciler bir bütün olarak bir binadan bir diğerine taşınacaklar” ifadelerini kullandı.