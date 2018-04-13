Milas Belediye personeline deprem semineri

Milas Belediyesi ve AKUT işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimde, Milas Belediyesi personeline yönelik deprem eğitimi verildi. Gerçekleştirilen seminer sonrasında belediye personelleri depreme karşı bilinçlendirildi.

Milas Belediyesi ve AKUT işbirliğinde, Milas Belediye personellerine “Deprem Bilinçlendirme Semineri” düzenlendi.

Geçtiğimiz 11 Nisan Çarşamba günü Prof. Dr. Aşkıdil Akarca Toplantı Salonu’nda saat 16.00’da gerçekleştirilen deprem bilinçlendirme seminerine Milas Belediyesi personelleri ve AKUT yetkilileri katıldı.

AKUT Bodrum Ekibi Lideri Sadettin Uslu, deprem bilinçlendirme seminerine katılan Milas Belediyesi personellerine eğitim verdi. Türkiye’deki deprem gerçeğiyle ilgili hazırlanan kısa film gösterisinin ardından AKUT Bodrum Ekibi Lideri Sadettin Uslu; geçtiğimiz yaz ayında Bodrum’da meydana gelen depremle ilgili konuştu.

Uslu; depremin ne zaman olacağını bilemediklerini ama depreme karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi. Seminere katılan personellere; hazırlanan slayt sunumuyla birlikte neler yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlatan Uslu, mobilyaların ve beyaz eşyaların deprem anında devrilmemesi için sabitlenmesi gerektiğini belirtti.

Uslu ayrıca her zaman, yatak ucunda su bulundurulması gerektiğine de dikkat çekti.

Seminer; yapılan kısa deprem tatbikatı sonrasında karşılıklı soru ve görüşlerin alınmasının ardından son buldu.