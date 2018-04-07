MHP’liler Başbuğ Türkeş’i andı

Milliyetçi Hareket Partisi Milas İlçe Başkanlığı, Milliyetçi Hareket’in lideri ve Türk siyasetinin önemli isimlerinden Başbuğ Türkeş’in ve şehitlerin ruhu için vatandaşlara Milas’ta keşkek-pilav ikram etti.

Milliyetçi Hareket’in lideri ve Türk siyasetinin önemli isimlerinden Başbuğ Türkeş’in vefatının 21. yılında, Milas Pazar yerinde vatandaşlara keşkek ve pilav dağıtıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Milas İlçe Başkanlığı organizasyonuyla yapılan etkinliğe; MHP Milas İlçe Başkanı Sinan Yılmaz, MHP İl Başkanlığı Vekili Emin Nazmi Ünlüsoy, eski MHP Muğla Milletvekili Ferat Yüksel, MHP’li Belediye Meclis Üyeleri Mevlüt Kiriş ve İlhan Şimşek, partililer ve vatandaşlar katıldı.

MHP Milas İlçe Başkanı Sinan Yılmaz, gerçekleştirilen etkinlik için yaptığı açıklamada şunları ifade ederek: “Milliyetçi Hareket’in lideri ve Türk siyasetinin önemli isimlerinden Başbuğ Türkeş ve aziz şehitlerimizin ruhu için Bin 500 kişilik yaptırdığımız keşkek ve pilav ikramlarında bulunduk. Partimizin kurucusu Başbuğ Türkeş’i ebediyete intikal edişinin 21. yılında, özlem ve saygıyla anıyoruz.” dedi.