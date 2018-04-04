Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113976
ALTIN
171.385
DOLAR
3.9961
STERLİN
5.6309
EURO
4.9129

MHP Marmaris İlçe Teşkilatı Türkeş’i unutmadı

MHP Marmaris İlçe Teşkilatı, Alparslan Türkeş’i düzenlediği etkinlikle andı.Alparslan Türkeş Anma, Birlik, Beraberlik ve İstişare Toplantısı’nda konuşan İlçe Başkanı Kemal Kalemci MHP’den ayrılanları eleştirerek, “Bu kutlu davadan...

MHP Marmaris İlçe Teşkilatı Türkeş’i unutmadı

MHP Marmaris İlçe Teşkilatı, Alparslan Türkeş’i düzenlediği etkinlikle andı.Alparslan Türkeş Anma, Birlik, Beraberlik ve İstişare Toplantısı’nda konuşan İlçe Başkanı Kemal Kalemci MHP’den ayrılanları eleştirerek, “Bu kutlu davadan...

04 Nisan 2018 Çarşamba 22:57
MHP Marmaris İlçe Teşkilatı Türkeş’i unutmadı

MHP Marmaris İlçe Teşkilatı, Alparslan Türkeş’i düzenlediği etkinlikle andı.

Alparslan Türkeş Anma, Birlik, Beraberlik ve İstişare Toplantısı’nda konuşan İlçe Başkanı Kemal Kalemci MHP’den ayrılanları eleştirerek, “Bu kutlu davadan ayrılıp bir derde derman olan, bir baltaya sap olan bugüne kadar görülmemiştir.” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Marmaris Teşkilatı, Alparslan Türkeş Anma, Birlik, Beraberlik ve İstişare Toplantısı düzenledi. Marmaris Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşen etkinliğe partililer yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Yasin-i Şerif okundu. Etkinliğe, İl Başkanı Mustafa Korkmaz, İlçe Başkanı Kemal Kalemci, çevre ilçelerden gelen parti temsilcileri ve partililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını İlçe Başkanı Kalemci yaptı. Konuşmasında MHP’den ayrılanları eleştiren Kalemci: “Ülküsüz insan çamurdan farksız bir varlıktır der Başbuğumuz. Gazi Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran iradenin adıdır. Alparslan Türkeş ise Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyan iradenin kendisidir. İmanla yapılan irade yıkılmaz. Bu kutlu davadan ayrılıp bir derde derman olan, bir baltaya sap olan bugüne kadar görülmemiştir. “dedi.

Konuşmaların ardından, katılımcılara Alparslan Türkeş için hazırlanan video izletildi. Katılımcılar, videoyu izlerken duygu dolu anlar yaşadı. Bazı katılımcılar gözyaşlarını tutamadı. Toplantı, partililerin istişare etmesiyle son buldu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milas’ta sokak hayvanları emin ellerde
Milas’ta sokak hayvanları emin ellerde
Türkiye’nin en geniş çaplı ‘göçmen kaçakçılığı’ operasyonu
Türkiye’nin en geniş çaplı ‘göçmen kaçakçılığı’ operasyonu
Milas’ın güzel köşelerini gezdiler
Milas’ın güzel köşelerini gezdiler

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim