Mete, seçilmiş il başkanı

Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Muğla 6. Olağan İl Kongresini mevcut İl Başkanı Kadem Mete kazandı. İki adayın il başkanlığı için yarıştığı AK Parti Muğla İl Kongresinde mevcut İl başkanı Kadem Mete 345 oy alırken, rakibi Ozan Balcı ise 152 oyda kaldı.

Hedef 2019 seçimleri

Kongrenin açılışında konuşan Kadem Mete, “Bal, su ürünleri, narenciye gibi Türkiye’de ilk sırada yer alan kadim kent Muğla, kıyı uzunluğu ile de Türkiye’nin en uzun kıyısına sahip. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanımızın canını kast etmeye çalışanları karşı duvar olduk. Direniş ateşini Muğla’dan yaktık. Hedefimiz 2019 yılında yapılacak genel ve yerel seçimlerde Muğla’yı AK Belediyecilik ile buluşturmak. Bunun için canla başla mücadele edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 Mart’ta Muğla’da

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, konuşmasında partililere verdiği müjdede, “Şimdi buradan partimizin Muğla kongresinden bir müjde vermek istiyorum. Sayın Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 4 Mart 2018’de Muğla’da olacak. Kongre sonrası hemen Sayın Cumhurbaşkanımızı Muğla’da ağırlamak için çalışmalara başlayacağız” dedi

Başbakan Binali Yıldırım’ın kongre salonundan ayrılmasının ardından salonda kısa bir gerginlik yaşandı. Ozan Balcı’nın listesinin divana sunulduğu esnada yaşanan gerginlikte, divan Başkanı listenin noter onaylı olmadığını belirterek listenin geçersiz sayılacağın açıkladı. Bunun üzerine salon gerilirken, Ozan Balcı’nın listesinin noter onaylı öreği divana sunulunca ortalık sakinleşti. Gerçekleşen seçimde mevcut il başkanı Kadem Mete 345 oy alırken tekrar il başkanı seçildi.

Kadem Mete’nin yönetim kurulunda; Ali Topbaş, Barış Eğilmez, Can Çimen, Çağrı Alper, Emin Koca, Esin Özel Özmen, Ethem Yiğit, Fatih Ölemez, Galip Turhan, Hacı Gülçek, Hamza Akercan, Hasan Hüseyin Avcıoğlu, Huriye Koyuncu, Hüsrev San, İbrahim Uğurlu, İsa Gün, İsmail Baykal, İsmet Karakuş, Mehmet Ayhan, Mehmet Esen, Mehmet Tan, Melahat Akman, Mertcan Güngör, Murat Karadağ, Mustafa Çelebi, Mustafa Karataş, Mustafa Nevaf Doğan, Müzeyyen Mine Artun, Nasuh Kanat, Onur Turgut, Osman Pala, Özay Türkler, Selim Güzel, Seyid Nur Gün, Sinan Acar, Suzan Harmandar, Süleyman Çıray, Şadi Pirci, Şenol Aldağ, Şenol Demirtaş, Şükran Şabanolu, Tahir Özsoy, Tamer Uzun, Uğur Vural, Sezer Kahveci, Yurdanur Uzun, Yusuf Demirci, Zehra Karabatak ve Ziya Ercan yer aldı. Mete’nin büyük kongre delegeleri; Kadem Mete, Ümmühan Toksöz, Cengizhan Güngör, Dicle Gülen Öner Deligöz, Ömer Özmen, Kadir Sarıhan, Tamer Topal, Osman Ülgen Salih Gümüş, Hakan İlhan’dan oluştu.