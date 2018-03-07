Muğla’nın Ortaca ilçesinde, Ortaokul öğrencileri gelirini Mehmetçik Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfına bağışlamak üzere kermes düzenledi.

Ortaca Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu’nda, öğrencilerin Milli ve manevi değerlerini güçlendirmek, Mehmetçik’i anlamak ve Türk Silahlı Kuvvetlerine katkı sunmak amacıyla başlatılan “Mektepten Mehmetçiğe Minnet” projesi kapsamında düzenlenen kermeste Ortaokul öğrencileri, velileri ile birlikte hazırladıkları çeşitli ürünleri satışa sundu.

Kermesin açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile yapıldı. Öğrencilerin askerler için yazdığı vatan, bayrak ve Mehmetçik temalı şiir ve mektuplar okundu. Ardından Şehit olan askerler için kuran okundu, dua edildi.

Okul Müdürü Engin Selvi, açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitim kurumu olarak Milli ve manevi değerlerin öğrencilere verilmesinin, en az akademik eğitim kadar önemli olduğuna inandıklarını söyledi.

Öğrencilerin yazdığı şiirler ve mektupların operasyonda görev yapmakta olan askerlere ulaştırılması amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edileceğini belirten Selvi; “Bu nedenle bizim güvenliğimiz için canlarını veren şehitlerimiz ve operasyonlarda mücadele eden kardeşlerimiz için bizde bir şeyler yapmak istedik. Ordumuzun yürütmekte olduğu bu zorlu görevde Şehit olan ve mücadele eden Mehmetçiklerimize yazdığımız şiir ve mektuplarla moral vermek ve destek olmak ayrıca Kermesimizde velilerimiz ve öğrencilerimizin hazırladığı ikramların geliri ile Kahraman ordumuza küçük bir katkı sağlamak amacıyla “Mektepten Mehmetçiğe Minnet” adında bir proje hazırladık. Öğrencilerimizin yazdığı şiirler ve mektupları operasyonda görev yapmakta olan askerlerimize ulaştırılması için İlçe Jandarma komutanımıza teslim ediyoruz. Ayrıca kermesimizden elde ettiğimiz gelirin yarısını Mehmetçik Vakfımıza, yarısını da TSK Güçlendirme vakfımıza bağışlayarak karınca kararınca bir katkı sunmak istedik. Etkinliğimize katılarak Projemize destek olan herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.