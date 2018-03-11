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Marmaris’te trafik kazası: 2 yaralı

Marmaris’te motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.İlçenin en işlek Cumhuriyet Caddesi’nde Pakistan uyruklu S.F. idaresindeki 34 ANA 989 plakalı otomobil ile U.A. idaresindeki 48 J 947 plakalı motosiklet...

Marmaris’te trafik kazası: 2 yaralı

Marmaris’te motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.İlçenin en işlek Cumhuriyet Caddesi’nde Pakistan uyruklu S.F. idaresindeki 34 ANA 989 plakalı otomobil ile U.A. idaresindeki 48 J 947 plakalı motosiklet...

11 Mart 2018 Pazar 23:46
Marmaris’te trafik kazası: 2 yaralı

Marmaris’te motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

İlçenin en işlek Cumhuriyet Caddesi’nde Pakistan uyruklu S.F. idaresindeki 34 ANA 989 plakalı otomobil ile U.A. idaresindeki 48 J 947 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan diğer bir kişi yaralandı. Vatandaşların kazayı 112 ekiplerine bildirmesi üzerine, kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralılar Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle caddede trafik akışı kısa süreliğine durduruldu. Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı
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