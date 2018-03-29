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Marmaris’te tadım günleri etkinliğine yoğun ilgi

Marmaris’te turizm işletmecilerini, gıda üreten firmalarla buluşturan Workshop Tadım Günleri etkinliğine işletmeciler yoğun ilgi gösterdi.Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen...

Marmaris’te tadım günleri etkinliğine yoğun ilgi

Marmaris’te turizm işletmecilerini, gıda üreten firmalarla buluşturan Workshop Tadım Günleri etkinliğine işletmeciler yoğun ilgi gösterdi.Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen...

29 Mart 2018 Perşembe 16:59
Marmaris’te tadım günleri etkinliğine yoğun ilgi

Marmaris’te turizm işletmecilerini, gıda üreten firmalarla buluşturan Workshop Tadım Günleri etkinliğine işletmeciler yoğun ilgi gösterdi.

Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Workshop Tadım Günleri ilçedeki bir otelde gerçekleştirildi. Turizmciler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Farklı illerde üretim gerçekleştiren birçok firmanın katıldığı etkinliğin açılışını Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner yaptı.

Etkinlik hakkında basın mensuplarına bilgi veren Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneği Başkanı Yusuf Tezcan şunları söyledi: “Workshop Tadım Günleri’nin bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Etkinliğimizde ilk yaptığımız yıl 19 firma vardı, bu yıl 40 firma yer alıyor. Dernek olarak gıdacılarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Etkinliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Amacımız Marmaris’teki firmalarımızın ürünlerini tanıtmak. Bundan sonra daha güzel etkinliklerle bunu ilerlettireceğiz.”
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