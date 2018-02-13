Marmaris’te kış ortasında deniz keyfi

Marmaris’te güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, kış ortasında denize girip sıcak havanın tadını çıkardı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarını fırsat bilen vatandaşlar sahildeki kafeteryalara ve oyun parklarına akın etti. Soğuk havaları geride bırakan Marmaris’te hava sıcaklığı 17, deniz suyu sıcaklığı ise 16 olarak ölçüldü. Bazı vatandaşlar kafeteryaları doldururken bazı vatandaşlar da sahil boyunca yürüyüp güneşli havanın keyfini çıkardı. Çocuk sahibi olan ailelerde parklara akın etti. Aileleriyle sahile gelen çocuklarda kumda oynayıp sıcak havanın keyfini çıkardılar. Kimi vatandaşlar ise oltalarını denize atıp hem güneşlendi hem de balık tuttu. İlçede güzel havayı fırsat bilerek denizde kulaç atanlar da vardı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre ise Marmaris bugünden itibaren şiddetli sağanak yağışlara teslim olacak.