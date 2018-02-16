Marmaris’te binlerce öğrenci yağışa aldırmadan şehitler için yürüdü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde binlerce öğrenci Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler için yağışa aldırmadan yürüdü.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler ve operasyonda görev alan askerlere destek olmak için düzenlenen yürüyüş Ketenci Kavşağı’nda başlayıp Atatürk Meydanı’nda son buldu. Yürüyüşe Kaymakam Celalettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, ilçe protokolü, öğretmenler ve ilçede öğrenim gören yaklaşık 4 bin lise öğrencisi katıldı. Havanın yağmurlu olmasına aldırış etmeden liseliler hep bir ağızdan, “Şehitler ölmez vatan bölünmez. Her Türk asker doğar.” sloganları atarak yürüyüşü tamamladı. Bazı öğrenciler ise, ”Kaymakam bizi Afrin’e götür.” sloganı attı. Yürüyüşün sonunda Kaymakam Yüksel öğrencilere hitap etti. Zeytin Dalı Harekatı’nda şehitlere rahmet dileyen Yüksel, “ Sizleri bir kere daha kutluyorum. Çünkü dediniz ki yağmur da yağsa, çamur da olsa biz şehitlerimizi anacağız. Bugün Afrin’de çok şükür askerlerimiz, her türlü imkana sahip ve orada titizlikle bir operasyon yürütüyorlar. Bu operasyonunun amacı sınır güvenliğimizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünün temini. Bayrağımızın inmemesi, ezanımızın dinmemesi için oradaki hainleri püskürtmek ve temizlemek için yapılan bir harekattır. Biz kahramanlarımızın yanında olamaz isek de dualarımızla onlarla birlikteyiz.” dedi.

Yürüyüşe katılan öğrenciler ise Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek için yürüyüşe katıldıklarını söyledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.