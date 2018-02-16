Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116511
ALTIN
162.554
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2534
EURO
4.6518
 Malatya’da yapılacak 
 Malatya’da yapılacak 
41 KİŞİ YAKALANDI
41 KİŞİ YAKALANDI
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’ SERGİSİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’...

Marmaris’te binlerce öğrenci yağışa aldırmadan şehitler için yürüdü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde binlerce öğrenci Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler için yağışa aldırmadan yürüdü.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler ve operasyonda görev...

Marmaris’te binlerce öğrenci yağışa aldırmadan şehitler için yürüdü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde binlerce öğrenci Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler için yağışa aldırmadan yürüdü.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler ve operasyonda görev...

16 Şubat 2018 Cuma 18:19
Marmaris’te binlerce öğrenci yağışa aldırmadan şehitler için yürüdü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde binlerce öğrenci Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler için yağışa aldırmadan yürüdü.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler ve operasyonda görev alan askerlere destek olmak için düzenlenen yürüyüş Ketenci Kavşağı’nda başlayıp Atatürk Meydanı’nda son buldu. Yürüyüşe Kaymakam Celalettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, ilçe protokolü, öğretmenler ve ilçede öğrenim gören yaklaşık 4 bin lise öğrencisi katıldı. Havanın yağmurlu olmasına aldırış etmeden liseliler hep bir ağızdan, “Şehitler ölmez vatan bölünmez. Her Türk asker doğar.” sloganları atarak yürüyüşü tamamladı. Bazı öğrenciler ise, ”Kaymakam bizi Afrin’e götür.” sloganı attı. Yürüyüşün sonunda Kaymakam Yüksel öğrencilere hitap etti. Zeytin Dalı Harekatı’nda şehitlere rahmet dileyen Yüksel, “ Sizleri bir kere daha kutluyorum. Çünkü dediniz ki yağmur da yağsa, çamur da olsa biz şehitlerimizi anacağız. Bugün Afrin’de çok şükür askerlerimiz, her türlü imkana sahip ve orada titizlikle bir operasyon yürütüyorlar. Bu operasyonunun amacı sınır güvenliğimizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünün temini. Bayrağımızın inmemesi, ezanımızın dinmemesi için oradaki hainleri püskürtmek ve temizlemek için yapılan bir harekattır. Biz kahramanlarımızın yanında olamaz isek de dualarımızla onlarla birlikteyiz.” dedi.

Yürüyüşe katılan öğrenciler ise Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek için yürüyüşe katıldıklarını söyledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bodrum Bulgaristan’da tanıtıldı
Bodrum Bulgaristan’da tanıtıldı
İlk kez deniz gördüler
İlk kez deniz gördüler
Sevgililer Günü’nde mutluluğa evet dediler
Sevgililer Günü’nde mutluluğa evet dediler

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim