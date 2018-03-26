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Köyceğiz’de şehitler için lokma

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifince (DALKO) şehitler için lokma dağıtıldı.Ulucami Mahallesi, Açık Pazar Yeri’ndeki etkinlikte, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Lokma dağıtımının yapıldığı...

Köyceğiz’de şehitler için lokma

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifince (DALKO) şehitler için lokma dağıtıldı.Ulucami Mahallesi, Açık Pazar Yeri’ndeki etkinlikte, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Lokma dağıtımının yapıldığı...

26 Mart 2018 Pazartesi 14:57
Köyceğiz’de şehitler için lokma

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifince (DALKO) şehitler için lokma dağıtıldı.

Ulucami Mahallesi, Açık Pazar Yeri’ndeki etkinlikte, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Lokma dağıtımının yapıldığı alana Türk Bayrakları ile “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kadındır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu Millet sizleri unutmayacak. Ruhları şad olsun” yazılı pankart asıldı.

DALKO Başkanı Arif Yalılı, etkinlikte yaptığı açıklamada; “İçimiz buruk olarak bu etkinlikleri yapıyoruz. Ülkemizin selameti için şehit olanları düşünerek, ruhları şad olsun düşüncesi ile lokma döktürdük. Hepsinin mekanları cennet olsun.” dedi.

Etkinliğe, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Ten, DALKO Başkanı Arif Yalılı, ilçe müftüsü Abdullah Kır katıldı.
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