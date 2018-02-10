Köyceğiz’de ’Sakin Şehir’ toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Koruma İzleme Daire Başkanlığınca Köyceğiz’in Sakin Şehir sürecine destek olmak amacıyla başlatılan “Sakin Kent Köyceğiz Projesi” kapsamında Koruma Odaklı Ekolojik Kentsel Tasarım Dokusunun Belirlenmesi Projesi’nin, Köyceğiz Kulak Mesire alanında kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Koruma İzleme Daire Başkanı Dr. Ali Özkır, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz CittaSlow Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Akça, Danışma Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ömer Varol, Prof. Dr. Umut Avcı, Doç. Dr. Umut Baki Tugay, Yrd. Doç. Dr. Ozan Kaya, Dr. Abdullah Uslu, Köyceğiz Meslek Yükse Okulu Müdürü Mehmet Ali Özler, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Koruma İzleme Daire Başkanı Dr. Ali Özkır, toplantıda yaptığı konuşmada; “Sakin şehir sürecine katkı ve destek vermek amacıyla Bakanlık tarafından proje hazırlandı. Süreç asıl bundan sonra başlıyor. Bu kapsamda yapılacak projelere desteklerimiz devam edecek. Nitelik katacak geleceğe yönelik projelerin yapılmasına katkı sağlayacağız. Bu birliktelik önemli bundan sonraki projelere de örnek teşkil edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Sakin Şehir süreci içerisinde desteklerini sunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin Cengiz Tekinsoy’a teşekkür ederek; “Köyceğiz’de yaptığımız kamuoyu araştırmalarında halkın süreci desteklediği gözledik. Halkımız Sakin Şehir kavramını bir yaşam biçimi olarak benimsedi. Bu konuda bize destek olan kurum ve kuruluşlar ile hep birlikte Köyceğiz’in geleceğini planlıyoruz” dedi.

Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu ise şunları kaydetti; “Cittaslow sürecinde atılacak her adım, Köyceğiz’i ileriye taşıyacak, refah seviyesini yükseltecektir.”

Toplantıda, Köyceğiz’in Sakin Şehir sürecinde, şehir merkezine yapılması planlanan projelerin sunumu yapıldı.