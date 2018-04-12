Köyceğiz’de öğrenciler akıl oyunları ile yarıştı

Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen akıl oyunları yarışmaları sona erdi.

Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1. Akıl Oyunları Yarışmaları’nın finalleri Köyceğiz Gölü kenarında gerçekleştirildi.

Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, stantları gezerek akıl oyunları hakkında öğrencilerden bilgi aldı ve final yarışmalarını takip etti.

Akıl oyunlarında Mangala, Satranç, Hedef 5, Abalone ve Koridor olmak üzere 5 Kategoride öğrenciler yarıştı.

Okul Müdürü Cafer Binici, yarışmalar hakkında yaptığı açıklamada; “Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrencileri düşünen, sorgulayan, çözüm üreten bireyler olarak yetiştirebilmek için oyunları başlattık. Akıl, mantık yürütme, karar verme ve problem çözme konusunda öğrencilerimizin yetkin olmalarını sağlamak istiyoruz. Onların zekâ gelişimine katkıda bulunmak, eğlenceli vakit geçirerek öğrencilerin analitik düşünme teknikleri ile tanışmalarını, bu becerilerini geliştirmeyi sağlamak ve gelecek yıllarda Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, Dünya Zeka Oyunları Şampiyonaları gibi ulusal ve uluslararası yarışmalara katılabilecek genç beyinleri keşfedebilmeyi amaçlıyoruz” dedi.

5 oyun branşında gerçekleşen turnuvalarda çekişmeli geçen maçlar sonucunda dereceye giren öğrenciler şu isimlerden oluştu; Mangala Oyunu branşında, Umutcan Yanık. Abalone Oyunu branşında, Yasin Aydın. Hedef 5 Oyunu branşında, Batuhan Uysal. Koridor Oyunu branşında, Kaan Mert Coşkun. Satranç Oyunu branşında, Hüseyin İnan Tunç.