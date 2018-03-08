Köyceğiz Belediyesi Kadın Akademisi’nden “Kadınlar Buluşuyor” etkinliği

Köyceğiz Belediyesi Kadın Akademisince, Belediye Kulak Mesire Alanında 8 mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile “Kadınlar Buluşuyor” etkinliği yapıldı.

Etkinliğe, Köyceğiz Kaymakamı Eşi Şenay Yerli Dolu, Köyceğiz Belediye Başkanı Eşi Selma Ceylan, Köyceğiz Belediye Başkan Vekili Neriman Palancıoğlu, Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Huriye Duran, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gönül Paç ve yönetimi, CHP Kadın Kolları Başkanı Günnur Erbay ve yönetimi, İlçe Emniyet Müdürü Eşi Canan Lima, Köyceğiz Baro Temsilcisi Efsun Türkmen Erol, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Havva Demir Mor, Köyceğiz Engelliler Dernek Başkanı Suzan Öztürk, Köyceğiz Hayvan Dostları Derneği Başkanı Mukaddes Paulsen, Muğla Yabancılar Derneği Üyeleri, Köyceğiz Doğa Koruma Derneği Üyeleri, Emlakçılar Derneği Temsilcisi Melda Özden, Türk Hava Kurumu Genç Kanatlar Üyeleri ve birçok kadın katıldı.

Köyceğiz Kadın Akademisi Başkanı Berrin Orhan açılış konuşmasında; “Hiçbir söze gerek. Ben bu yoğun katılımdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Köyceğiz’de ilk defa bu kadar geniş katılımlı

gerçekleştirilen Kadınlar Günü etkinliğinde tüm kadınlar unvanlarını ve kimliklerini bırakarak sadece

Kadın olduklarını gösterdiler. Hazırlanan bu programla Köyceğiz Belediyesi Kadın Akademisi bir ilke daha imza attı. Bu duygu yoğunluğunda fazla konuşamayacağım” dedi.

Daha Sonra Sosyolog Setenay Mirza, günün anlam ve önemi, Av Efsun Erol Kadın ve Hukuk, Psikolog Nadide Tansel Özger kadın ve psikoloji, Sosyal Hizmetler Uzmanı Havva Demir Mor, Kadın ve Sosyal Politika üzerine bilgilendirmede bulundular.

Buluşma etkinliğinde tüm kadınlar Dilek Ağacına istek ve temennilerini yazdı. Hep birlikte ’’Havaya Pembe Kat’’ etkinliği çerçevesinde kağıttan Pembe uçaklar uçurdular.

Etkinlik Köyceğiz Belediyesi Kadın Akademisi tarafından yapılan ’’Bebek Bakım Odası’’ açılışı ile son buldu. Açılışı, Kaymakam Eşi Şenay Yerli Dolu, Belediye Başkanı Eşi Selma Ceylan ve Kadın Akademisi Başkanı Berrin Orhan tüm Kadınlarla birlikte gerçekleştirdi.