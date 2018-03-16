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Kaymakam Arslan, Japonya izlenimlerini aktardı

İçişleri Bakanlığı programı dahilinde bir ay boyunca Japonya’da bulunan Milas Kaymakamı Eren Arslan, Japonya’nın gelişimini sağlayan uygulamalardan edindiği tespitleri ve tecrübeleri aktardı.Milas Kaymakamı Eren Arslan, İçişleri Bakanlığı...

Kaymakam Arslan, Japonya izlenimlerini aktardı

İçişleri Bakanlığı programı dahilinde bir ay boyunca Japonya’da bulunan Milas Kaymakamı Eren Arslan, Japonya’nın gelişimini sağlayan uygulamalardan edindiği tespitleri ve tecrübeleri aktardı.Milas Kaymakamı Eren Arslan, İçişleri Bakanlığı...

16 Mart 2018 Cuma 14:32
Kaymakam Arslan, Japonya izlenimlerini aktardı

İçişleri Bakanlığı programı dahilinde bir ay boyunca Japonya’da bulunan Milas Kaymakamı Eren Arslan, Japonya’nın gelişimini sağlayan uygulamalardan edindiği tespitleri ve tecrübeleri aktardı.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, İçişleri Bakanlığı programı dahilinde geçtiğimiz 17 Ocak-15 Şubat tarihlerinde Japonya’da bulunarak, ülkenin kalkınma modellerini inceledi ve yerel kalkınma için farklı uygulamaları tecrübe etti.

Milas’a döndükten sonra Japonya’da yaptığı tespitleri ve edindiği tecrübeleri farklı konu başlıklarında ele alarak sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Kaymakam Arslan, son olarak Japonya’nın eğitimine dair önemli notlar aktardı. “Japonya Notları: Eğitim” başlıklı paylaşımında, akıcı bir dille kaleme aldığı yazısıyla birlikte ziyarette bulunduğu okulda çekilen fotoğraflara yer veren Kaymakam Arslan, Japonya’nın yaşadığı dönüşümün altyapısını, ahlak temeline oturtulmuş eğitim sisteminin oluşturulduğunu belirtiyor.
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