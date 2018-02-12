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Kar yağmayan ilçeye kar getirdiler

Bodrum’da bulunan özel bir okul, bahçesine kar getirerek hiç kar görmemiş öğrencileri karla buluşturdu. İlk kez kar gören Bodrum’lu minikler kartopu oynayıp doyasıya eğlendi.Bodrum’da bulunan Mod Bodrum International minik öğrencileri...

Kar yağmayan ilçeye kar getirdiler

Bodrum’da bulunan özel bir okul, bahçesine kar getirerek hiç kar görmemiş öğrencileri karla buluşturdu. İlk kez kar gören Bodrum’lu minikler kartopu oynayıp doyasıya eğlendi.Bodrum’da bulunan Mod Bodrum International minik öğrencileri...

12 Şubat 2018 Pazartesi 13:36
Kar yağmayan ilçeye kar getirdiler

Bodrum’da bulunan özel bir okul, bahçesine kar getirerek hiç kar görmemiş öğrencileri karla buluşturdu. İlk kez kar gören Bodrum’lu minikler kartopu oynayıp doyasıya eğlendi.

Bodrum’da bulunan Mod Bodrum International minik öğrencileri karla buluşturdu. Tatil beldesinde bugüne kadar kar görmeyen öğrenciler Milas ilçesinin dağlarından getirilen karlarla doyasıya eğlendi. Kartopu oynayıp doyasıya bir gün geçiren öğrencilerin kar sevinci renkli görüntülere sahne oldu. Minik öğrencilerin yanı sıra kar ile buluşmanın tadını öğretmenlerde çıkardı.

Etkinlikle ilgili kısa bir açıklama yapan Mod Bodrum International okulları yönetim kurulu Başkanı Yılmaz Senemoğlu hiç kar görmemiş olan öğrencileri karla buluşturduklarını ifade ederek “Karı Milas’ın dağlarından getirttik. Çünkü çocuklarımız kar görmüyorlar. Kar görmediklerinden dolayı onlara kar getirdik Milas’tan” dedi.
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