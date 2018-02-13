Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115604
ALTIN
162.230
DOLAR
3.7968
STERLİN
5.2779
EURO
4.6907

Kamu-Sen’den Afrin harekatına destek

Türkiye Kamu-Sen Muğla İl Temsilciliği tarafından ‘Afrin operasyonuna destek, şehide saygı’ açıklaması yapıldı. Menteşe Sınırsızlık Meydanında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Kamu-Sen Muğla İl Temsilcisi Mürsel Özata,...

Kamu-Sen’den Afrin harekatına destek

Türkiye Kamu-Sen Muğla İl Temsilciliği tarafından ‘Afrin operasyonuna destek, şehide saygı’ açıklaması yapıldı. Menteşe Sınırsızlık Meydanında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Kamu-Sen Muğla İl Temsilcisi Mürsel Özata,...

13 Şubat 2018 Salı 13:38
Kamu-Sen’den Afrin harekatına destek

Türkiye Kamu-Sen Muğla İl Temsilciliği tarafından ‘Afrin operasyonuna destek, şehide saygı’ açıklaması yapıldı. Menteşe Sınırsızlık Meydanında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Kamu-Sen Muğla İl Temsilcisi Mürsel Özata, asıl hedefin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti olduğunu açıkladı.

Emperyalist güçlerin yıllardır maşa olarak kullandığı terör örgütleri kanalıyla Türk milletini yıpratma politikalarının yeni olmadığının altını çizen Özata, “Kahraman Mehmetçiğimizin Afrin’de yürüttüğü ‘Zeytin Dalı’ harekatında Türk milletinin kaderini yeniden yazmakta, bu topraklar üzerinde yeşerecek fidanlar için gövdelerini Amerikan roketlerine, Alman anti tank füzelerine, Fransız mayınlarına siper etmektedir. Kurtuluş savaşında yedi düvele karşı nasıl savaştıysak, bu gün de YPG/PKK kılığına giren kahpe emperyalist güçlere karşı savaşmaktayız. Allah’ın izni ile biz bu oyunu bozacak, bu kuşatmayı yaracak, bize bedel ödetmeye çalışanlara hadlerini bildireceğiz. Türk askerinin ayak sesleri dünyanın dört bir yanında düşmanın uykusunu kaçırıyor. Tankları ile, topları ile, teknolojileri ile gelsinler. Türk’e karşı oyun kurmaya çalışanlar bilsinler ki, bizim vatanımızın sınırları masa başında cetvellerle değil, cephede kanla çizilir” dedi.

“Mehmetçik ile birlikte Afrin’e yürümeye hazırız”

Türk askerinin yalnızca silah altındaki askerlerden oluşmadığını belirten Özata, “Ordu millet derler bize. 80 milyon askerimiz var. Türk milleti bugün 80 milyon tek yürek, tek bilek, kahraman Mehmetçik ile birlikte Afrin’e yürümeye hazırdır. Türkiye Kamu-Sen 400 bin üyesiyle duamızla, varlığımızla, ruhumuzla ve bütün benliğimiz ile askerimizin yanındayız. Bu bir vatan mücadelesidir. Bu bir namus mücadelesidir, bu bir var oluş mücadelesidir, bu bir hak mücadelesidir. Bilinsin ki, bundan sonra kimseye verilecek bir karış toprağımız yok. Şehitlerimiz var, yüreğimiz yanıyor. Gazilerimiz var, içimiz sızlıyor. Ama kahraman askerimizin kanı ile, canı ile bu topraklarda yeni bir gelecek kuruluyor. On binlerce kilometre öteden gelerek, coğrafyamızı kan gölüne çevirenlerden Türk milleti hesap soruyor. Gün bugündür, büyük yürüyüş başladı. Ölmek var, dönmek yok, Allah var, gam yok. Bilinsin ki, bedeli ne olursa olsun, Afrin emperyalistlere mezar olacak. Türk’e kefen biçenin ölümü korkunç olacak” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmaris’te kış ortasında deniz keyfi
Marmaris’te kış ortasında deniz keyfi
Ortaca’da turizm toplantısı
Ortaca’da turizm toplantısı
Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için lokma döküldü
Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için lokma döküldü

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim