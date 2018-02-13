Kamu-Sen’den Afrin harekatına destek

Türkiye Kamu-Sen Muğla İl Temsilciliği tarafından ‘Afrin operasyonuna destek, şehide saygı’ açıklaması yapıldı. Menteşe Sınırsızlık Meydanında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Kamu-Sen Muğla İl Temsilcisi Mürsel Özata, asıl hedefin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti olduğunu açıkladı.

Emperyalist güçlerin yıllardır maşa olarak kullandığı terör örgütleri kanalıyla Türk milletini yıpratma politikalarının yeni olmadığının altını çizen Özata, “Kahraman Mehmetçiğimizin Afrin’de yürüttüğü ‘Zeytin Dalı’ harekatında Türk milletinin kaderini yeniden yazmakta, bu topraklar üzerinde yeşerecek fidanlar için gövdelerini Amerikan roketlerine, Alman anti tank füzelerine, Fransız mayınlarına siper etmektedir. Kurtuluş savaşında yedi düvele karşı nasıl savaştıysak, bu gün de YPG/PKK kılığına giren kahpe emperyalist güçlere karşı savaşmaktayız. Allah’ın izni ile biz bu oyunu bozacak, bu kuşatmayı yaracak, bize bedel ödetmeye çalışanlara hadlerini bildireceğiz. Türk askerinin ayak sesleri dünyanın dört bir yanında düşmanın uykusunu kaçırıyor. Tankları ile, topları ile, teknolojileri ile gelsinler. Türk’e karşı oyun kurmaya çalışanlar bilsinler ki, bizim vatanımızın sınırları masa başında cetvellerle değil, cephede kanla çizilir” dedi.

“Mehmetçik ile birlikte Afrin’e yürümeye hazırız”

Türk askerinin yalnızca silah altındaki askerlerden oluşmadığını belirten Özata, “Ordu millet derler bize. 80 milyon askerimiz var. Türk milleti bugün 80 milyon tek yürek, tek bilek, kahraman Mehmetçik ile birlikte Afrin’e yürümeye hazırdır. Türkiye Kamu-Sen 400 bin üyesiyle duamızla, varlığımızla, ruhumuzla ve bütün benliğimiz ile askerimizin yanındayız. Bu bir vatan mücadelesidir. Bu bir namus mücadelesidir, bu bir var oluş mücadelesidir, bu bir hak mücadelesidir. Bilinsin ki, bundan sonra kimseye verilecek bir karış toprağımız yok. Şehitlerimiz var, yüreğimiz yanıyor. Gazilerimiz var, içimiz sızlıyor. Ama kahraman askerimizin kanı ile, canı ile bu topraklarda yeni bir gelecek kuruluyor. On binlerce kilometre öteden gelerek, coğrafyamızı kan gölüne çevirenlerden Türk milleti hesap soruyor. Gün bugündür, büyük yürüyüş başladı. Ölmek var, dönmek yok, Allah var, gam yok. Bilinsin ki, bedeli ne olursa olsun, Afrin emperyalistlere mezar olacak. Türk’e kefen biçenin ölümü korkunç olacak” dedi.