Japonya’dan Bodrum’a teşekkür

Geçtiğimiz eylül ayında gerçekleştirilen Türk-Japon Tasarım Çalıştayı’na verdiği desteklerden dolayı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’a ve STK temsilcilerine teşekkür belgesi verildi.

Japon Shizouka Kültür ve Sanat Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü tarafından hazırlanan teşekkür belgelerini Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret eden Türk - Japon Tasarım Çalıştay Koordinatörü Bülent Turan takdim etti.

Türk - Japon Tasarım Çalıştay Koordinatörü Bülent Turan’ın Başkan Mehmet Kocadon’a yaptığı ziyarete, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Gündüz Nalbantoğlu başta olmak üzere organizasyona destek veren firma yetkilileri de eşlik etti.

Türk - Japon Tasarım Çalıştay Koordinatörü Bülent Turan, Japonya’dan gönderilen teşekkür belgelerini ilgililere teslim ederken "Bu proje Bodrum’un adının farklı ülkelerde ve Japonya’da duyurulması açısından önemli olduğu kadar, mavi yolculuk ile ilgili üretilen projeler açısından da önemli. Uluslararası tasarım çalıştayının bu yıl ki ayağını Bodrum’da gerçekleştirdik. ’Omotenashi Blues’ isimli çalıştayın bu yıl ki koordinatörlük görevini ben üstlendim. Çok şükür alnımızın akıyla da bu organizasyondan çıktık. Hem Japon hem Türk öğrencilere öncelikle STS Bodrum ve Osman Kurt tekneleri ile mavi turu tanıştırdık. Sonra burada edindikleri tecrübeler doğrultusunda Gümbet’teki bir otelde bizlere yaptıkları tasarım çalışmalarını sundular. Böylelikle Bodrum’un adı bir kez daha uluslararası platformda kaliteli eğitimsel bir faaliyet ile duyurulmuş oldu. Burada karşılaştıkları misafirperverliklerden memnun bir şekilde Bodrum’dan ayrılan Japon öğrenciler sağ olsunlar emeği geçen herkese teşekkür belgesi düzenleyip bize göndermişler." dedi.

Japon öğrenciler tarafından hazırlanan teşekkür belgesini teslim alan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum’u ilgilendiren ve gelişmesine fayda sağlayacak bu tür çalışmalara ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Japonya’dan gençlerin gelerek bizim en önemli değerlerimizden biri olan mavi yolculuk ile ilgili çalışma yapması Bodrum’un markasının gücünü gösteriyor. Çalışmanın ardından incelik göstererek bizlere bu belgeleri gönderen arkadaşlarımıza ve bu projenin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

6-12 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleşen ve İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Japon Shizouka Kültür ve Sanat Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı çalıştayda Bodrum’un marka kavramı olan “Mavi Yolculuk” temasını konu edilmiş, Türk ve Japon tasarım öğrencileri mavi yolculukla ilgili çeşitli projeler üretmişlerdi.