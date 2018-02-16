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İlk kez deniz gördüler

İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan "Biz Anadolu’yuz Projesi" kapsamında Ağrı’dan Muğla’nın Fethiye ilçesinde gelen 50 öğrenci, tarihi ve turistik yerleri gezdi.Ağrı’dan gelen 50 öğrenciler, Fethiye’nin Amintas Kaya Mezarları,...

İlk kez deniz gördüler

İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan "Biz Anadolu’yuz Projesi" kapsamında Ağrı’dan Muğla’nın Fethiye ilçesinde gelen 50 öğrenci, tarihi ve turistik yerleri gezdi.Ağrı’dan gelen 50 öğrenciler, Fethiye’nin Amintas Kaya Mezarları,...

16 Şubat 2018 Cuma 18:22
İlk kez deniz gördüler

İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan "Biz Anadolu’yuz Projesi" kapsamında Ağrı’dan Muğla’nın Fethiye ilçesinde gelen 50 öğrenci, tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Ağrı’dan gelen 50 öğrenciler, Fethiye’nin Amintas Kaya Mezarları, Ahmet Gazi Türbesi, Fethiye Müzesi ve Gül Camisi’ni ziyaret etti. Gezinin ardından Ağrı Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulu ile Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında kardeş okul protokolü imzalandı.

İmza töreninin ardından konuşma yapan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Türkiye’nin doğusunun da batısının da birbirinden güzel olduğunu söyledi. Kardeşlik imzalarının bin 400 yıl önce atıldığını, kardeşliğin daim olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin her bir köşenin güzel ve özel olduğunu belirten Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, “İnsanlar bir birlerine karşı olan sevgilerinin artmasında muhabbetin çoğalmasında tanışıp konuşmak, oturup kaynaşmak birinci temel unsur. Bu anlamda Ağrı’dan Fethiye’ye bir gönül köprüsü oluşması bizi muazzam derecede mutlu etti" diye konuştu.

Ağrı Taşlıçay Yatılı Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Tacettin Gökdere’de, "Ağrı’nın Taşlıçay ilçesindeki farklı ortaokullarından 50 öğrenciyle Fethiye’ye geldik. Öğrencilerin çoğunun ilk kez uçağa bindi. Hayatı boyunca belki de Fethiye’yi göremeyecek öğrencilerimiz buraya geldi. Anadolu’muzun bir ucundan diğer ucuna ziyarette bulundu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Ağrı’dan gelen öğrenci İsa Kaya ise, "Proje sayesinde ilk defa uçağa bindik. Buralar çok güzel. Gezilecek çok yerler var. İnternetten, haberlerden buraları görüyorduk. Buraları gelip görmek ayrı bir ayrıcalık. Tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Daha önce denizi hep televizyonlarda gördük. Burada ilk defa denizi de göreceğim” şeklinde konuştu.
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