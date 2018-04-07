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Hollandalı turistleri taşıyan ilk uçak Dalaman’a indi

Hollandalı turistleri taşıyan ilk uçak,189 turistle Dalaman Havalimanı’na indi.Hollandalı turistler kırmızı halı, çiçek ve lokumlarla karşılandı.Hollandalı 189 kişilik ilk turist kafilesi Ansterdam’dan kalkan uçakla Dalaman’a geldi....

Hollandalı turistleri taşıyan ilk uçak Dalaman’a indi

Hollandalı turistleri taşıyan ilk uçak,189 turistle Dalaman Havalimanı’na indi.Hollandalı turistler kırmızı halı, çiçek ve lokumlarla karşılandı.Hollandalı 189 kişilik ilk turist kafilesi Ansterdam’dan kalkan uçakla Dalaman’a geldi....

07 Nisan 2018 Cumartesi 16:57
Hollandalı turistleri taşıyan ilk uçak Dalaman’a indi

Hollandalı turistleri taşıyan ilk uçak,189 turistle Dalaman Havalimanı’na indi.Hollandalı turistler kırmızı halı, çiçek ve lokumlarla karşılandı.

Hollandalı 189 kişilik ilk turist kafilesi Ansterdam’dan kalkan uçakla Dalaman’a geldi. Hollandalı turistler düzenlenen törenle karşılandı. TÜRSAB Marmaris BYK Başkanı Ali Kırlı konuyla ilgili açıklama yaptı. Kırlı: "Holanda’dan ilk yolcularımızı Corendon firması ile karşıladık. 2018 sezonunda Dalamana 55- 60 bin Hollandalı bekliyoruz" dedi.

Hollandalı turistleri getiren Corendon Bölge Müdürü Ali Koşuk ise, bu yıl dalamana 38 bin turist getireceklerini ve Ekim ayı sonuna kadar hafta da 3 uçak koyduklarını kaydetti Koşuk, Bodrum’a ise haftanın her günü uçak koyduklarını belirtti.
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