Gündoğan Halk Kütüphanesi yenilendi

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Kent Konseyi Gündoğan Mahalle Meclisi Kadın Çalışma Grubu tarafından yeniden hazırlanan Gündoğan Halk Kütüphanesinin açılışını yaptı.

Açılışa Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, CHP Bodrum Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu, Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi Sorumlusu Rezzan Şebin, Bodrum Kent Konseyi Gündoğan Mahalle Meclisi üyeleri, Gündoğanlı vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Gündoğan Halk Kütüphanesinin yeniden hazırlanması için kadın çalışma grubu olarak büyük emek verdiklerini ifade eden Bodrum Kent Konseyi Gündoğan Mahalle Meclisi Kadın Çalışma Grubu Temsilcisi Hatice Pehlivan açılışta yaptığı konuşmada, “Kent Konseyi Gündoğan Mahalle Meclisi Kadın Çalışma Grubu adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Geçmiş yıllardan örnekler vererek kütüphanelerin önemine değinen Köy Enstitüsü mezunu emekli öğretmen İlhan Alkan, “Kütüphaneler, kitaplardan yararlanmak ve okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için vardır.” şeklinde konuştu.

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz de, “Bugün burada çok ulvi bir amaç için toplanmış bulunuyoruz. Bilgi, öğrenme ve irdeleme yapamayan toplumların bugünlerini şekillendirme ve geleceklerini tayin edebilme imkanları yoktur. Vermiş olduğu desteklerden dolayı sayın belediye başkanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Umarım Gündoğan Halk Kütüphanemiz bilinçli ve akıllı toplumsal gelişimin yolunu açan küçük bir nüve olur.” dedi.

Ekmek neyse eğitim de odur inancıyla bugüne kadar eğitime destek vermeye hep devam ettiğini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise konuşmasında, “Bizim en büyük görevimiz, sağlıklı ve bilgili nesiller yetiştirmektir. Eğer dünya insanları yetiştiremezsek ne medeniyetten ne birlikten ne de laiklik ve demokrasiden bahsedebiliriz. Onun için öğrenmenin ve okumanın yaşı yok ama eğitimin yaşı var. Bugün burada okumak, bilgi edinmek ve dünyaya ayak uydurabilmek için öğrenmemiz gereken birçok bilgi kitaplarının bulunduğu bir yerin açılışını yapıyoruz. Bodrum gibi medeni bir yerin belediye başkanı olarak bundan gurur duymamak elde değil. Gönül isterdi ki sizin gibi aydınlık ve medeni insanlar, ülkemizin her yerinde bir kütüphane açılması için şu birlik ve beraberliği sergilesin. İnanıyorum ki sizler sadece Bodrum yarımadasında değil güzel ülkemin her köyünde her kasabasında her ilçesinde her şehrinde bu eserlerinizle, bugün açmış olduğumuz eserinizle övüneceksiniz. Ve sizleri örnek alan birçok insan da bu birlik beraberlik içinde dünya insanları yetiştirmek için böyle güzel kütüphaneler açılmasına öncülük edecektir. Bu kütüphanenin açılmasında büyük emeği geçen başta kadınlarımıza sonra öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve belediye personelime çok teşekkür ediyorum. Bu güzel eğitim öğretim yuvamızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Başkan Kocadon, vatandaşlar ve öğrenciler ile birlikte kütüphaneyi gezdi.