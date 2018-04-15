Muğla’nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen Salcano Gran Fondo Marmaris bisiklet yarışı renkli görüntülere sahne oldu. 97 kilometrelik uzun ve 65 kilometrelik kısa parkurdan oluşan yarışta, 12 farklı ülkeden 483 sporcu pedal çevirdi.

Marmaris’te ilk kez gerçekleştirilen, Salcano Gran Fondo Marmaris yoğun katılımla gerçekleşti. Amatörlere yönelik yarışa Türk bisikletçilerle birlikte, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Hollanda, İngiltere gibi 12 farklı ülkeden bisikletçiler katıldı. Marmaris’in eşsiz doğasında pedal çeviren bisikletçiler Marmarislilere unutulmaz bir gün yaşattı. Marmaris Belediyesi’nin desteklediği yarış, Türkmenistan Parkı önünden başlayıp aynı noktada son buldu. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar etkinlik hakkında bilgi verdi. İlçenin önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten Acar “Marmaris olarak yıllardır Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Yarışına ev sahipliği yapıyoruz. Bisiklet sporu çok önemsediğimiz branşlardan biri. Marmaris doğal güzelliğinin yanı sıra spor ve kültürel faaliyetlerle de bilinen bir ilçe. Bu tür yarışlar bundan sonra da devam edecek” dedi.

Yarışı Marmaris’te ilk kez gerçekleştirdiklerini belirten etkinlik organizatörü Aydın Ayhan Güney ise şunları söyledi: “ Yarışma amatörlere yönelik bir yarış. Katılım sınırı olmadığı için, katılımcı sayısı fazla oluyor. Bu da organizasyonun güzelleştiriyor. Marmaris gerek altyapısı ile gerekse bisiklet sporuna verdiği destek ile çok tanınan bir ilçe.” dedi. Etkinlik dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.