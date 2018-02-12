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Gençlerden Sokaktaki Dostlara Yeni Evler

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gençlik Masası’nın üniversitede öğrenim gören gönüllü üyeleri tarafından yapılan talep üzerine sokak kedileri için bir proje başlatıldı. Proje kapsamında hafta sonu kurulan atölyede bir araya gelen...

Gençlerden Sokaktaki Dostlara Yeni Evler

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gençlik Masası’nın üniversitede öğrenim gören gönüllü üyeleri tarafından yapılan talep üzerine sokak kedileri için bir proje başlatıldı. Proje kapsamında hafta sonu kurulan atölyede bir araya gelen...

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:55
Gençlerden Sokaktaki Dostlara Yeni Evler

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gençlik Masası’nın üniversitede öğrenim gören gönüllü üyeleri tarafından yapılan talep üzerine sokak kedileri için bir proje başlatıldı. Proje kapsamında hafta sonu kurulan atölyede bir araya gelen yaklaşık 40 SOGEM üyesi kedi evleri için çalışmalarına başladı. Kış şartlarına uygun malzemelerle üyeler, kedilerin yağışlar ve soğuktan korunabileceği çeşitli ebatlarda, özgün tasarımlarıyla kedi evleri yaptı.

Menteşe Belediyesi ile yapılacak olan koordineli çalışmayla 10 kedi evi Kötekli Mahallesi’ndeki sokaklara yerleştirilecek.
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