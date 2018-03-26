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Genç Kalemler kitaplarını imzaladı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen programda “Genç Kalemler” kitaplarını imzaladı.Ortaca Ortaokulunda düzenlenen kitap sergisinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Genç Kalemler” projesi kapsamında...

Genç Kalemler kitaplarını imzaladı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen programda “Genç Kalemler” kitaplarını imzaladı.Ortaca Ortaokulunda düzenlenen kitap sergisinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Genç Kalemler” projesi kapsamında...

26 Mart 2018 Pazartesi 14:58
Genç Kalemler kitaplarını imzaladı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen programda “Genç Kalemler” kitaplarını imzaladı.

Ortaca Ortaokulunda düzenlenen kitap sergisinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Genç Kalemler” projesi kapsamında ilçedeki yerel gazetelerde yazıları yayımlanan öğrencilerin eserlerinden oluşan kitaplarda yer aldı.

Öğrenciler yazılarından oluşan “Bizden Şiirler”, “Denemeler ve Kısa Öyküler”, “Direnişten Dirilişe 15 Temmuz” adlı eserlerini kitapseverler için imzaladı. Öğrencilerin imza standını Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Küçükünal ziyaret etti. Öğrenciler Kaymakam Erdoğan’a, imzalı kitaplarını takdim etti.

Genç Kalemlerin eserlerin oluşan kitapların editörlüğünü yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ekrem Gürhan; “Kütüphane Haftası kapsamında, Genç Kalemler projesinde 3 yıldır yazı yazan öğrencilerimizi programa davet ettik. Onları okurları ile buluşturduk. 3 yıllık süreç içerisinde öğrencilerimizden kendi kitabını çıkaranda oldu. Öğrencilerimizin eserlerini 3 ayrı kitapta topladık. Kendi yazılarının olduğu kitapları imzalayarak okurlara hediye ediyorlar. Yazar olmanın heyecanını, mutluluğunu yaşıyorlar. Bu heyecanla öğrencilerimizin daha güzel eserler çıkaracağını umut ediyorum.” dedi.
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