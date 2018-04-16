Gazeteci Kaya Güvenç son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz Cumartesi sabahı 92 yaşında hayata veda eden Marmaris Gazeteciler Derneği’nin eski Başkanı Kaya Güvenç, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Kaya Güvenç’i son yolculuğuna, ailesi ve yakınlarının yanı sıra aralarında Marmaris Belediyesi’nin Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, Meclis üyeleri Fuat Fidan ve Hakkı Şevket Bayındır ile ilçede görev yapan bazı basın mensuplarının da aralarında bulunduğu kalabalık uğurladı.

Kaya Güvenç

Atatürk’ün sevdiği, güvendiği komutanlardan biri olarak bilinen General İbrahim Güvenç’in oğlu, antropolog, mimar, yazar, eleştirmen Prof. Dr. Bozkurt Güvenç’in kardeşi, Birleşmiş Milletler’den emekli Nurten Güvenç’in eşi Kaya Güvenç, 1926 İstanbul doğumluydu. Kaya Güvenç, yaklaşık 30 yıldır eşiyle birlikte çok sevdiği Turunç’ta yaşıyordu. Çağdaş Marmaris ve Gündem gazetelerinde de yıllarca köşe yazarlığı yapmıştı. Güvenç, son 6 yıldır yakalandığı amansız hastalık sebebiyle tedavi görüyordu.