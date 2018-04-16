Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110596
ALTIN
178.276
DOLAR
4.1084
STERLİN
5.8843
EURO
5.0868

Gazeteci Kaya Güvenç son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz Cumartesi sabahı 92 yaşında hayata veda eden Marmaris Gazeteciler Derneği’nin eski Başkanı Kaya Güvenç, bugün son yolculuğuna uğurlandı.Kaya Güvenç’i son yolculuğuna, ailesi ve yakınlarının yanı...

Gazeteci Kaya Güvenç son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz Cumartesi sabahı 92 yaşında hayata veda eden Marmaris Gazeteciler Derneği’nin eski Başkanı Kaya Güvenç, bugün son yolculuğuna uğurlandı.Kaya Güvenç’i son yolculuğuna, ailesi ve yakınlarının yanı...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:03
Gazeteci Kaya Güvenç son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz Cumartesi sabahı 92 yaşında hayata veda eden Marmaris Gazeteciler Derneği’nin eski Başkanı Kaya Güvenç, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Kaya Güvenç’i son yolculuğuna, ailesi ve yakınlarının yanı sıra aralarında Marmaris Belediyesi’nin Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, Meclis üyeleri Fuat Fidan ve Hakkı Şevket Bayındır ile ilçede görev yapan bazı basın mensuplarının da aralarında bulunduğu kalabalık uğurladı.

Kaya Güvenç

Atatürk’ün sevdiği, güvendiği komutanlardan biri olarak bilinen General İbrahim Güvenç’in oğlu, antropolog, mimar, yazar, eleştirmen Prof. Dr. Bozkurt Güvenç’in kardeşi, Birleşmiş Milletler’den emekli Nurten Güvenç’in eşi Kaya Güvenç, 1926 İstanbul doğumluydu. Kaya Güvenç, yaklaşık 30 yıldır eşiyle birlikte çok sevdiği Turunç’ta yaşıyordu. Çağdaş Marmaris ve Gündem gazetelerinde de yıllarca köşe yazarlığı yapmıştı. Güvenç, son 6 yıldır yakalandığı amansız hastalık sebebiyle tedavi görüyordu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gran Fondo Marmaris Bisiklet Yarışı renkli görüntülere sahne oldu
Gran Fondo Marmaris Bisiklet Yarışı renkli görüntülere sahne oldu
Milas’ta iş makinası devrildi: 1 ölü
Milas’ta iş makinası devrildi: 1 ölü
Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal okul değişikliklerini değerlendirdi
Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal okul değişikliklerini değerlendirdi

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim