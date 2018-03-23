Fethiyespor 85. yaşını kutladı

Fethiyespor Kulübü’nün kuruluşunun 85. yıl dönümünde Atatürk anıtına çelenk sundu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Fethiyespor’un Beşkaza Meydanı’ndaki törene, Onursal Başkan ve Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, teknik kadro ve lacivert beyazlı futbolcular ve kulübe geçmiş dönemlerde başkanlık yapan bazı isimler katıldı.

Kulübün 85. kuruluş yıldönümünde, Beşkaza meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan, törende yaptığı konuşmada; "Bu arma şanlı şekilde göklerde dalgalanmaya devam edecektir. 23 Mart 1933 tarihinde idman yurdu takımının sarı lacivert renklerinden laciverti, ilk adım takımının da siyah beyaz renklerinden beyazı alarak kurulan lacivert beyaz renklerden oluşan kulübümüzün 85’inci kuruluş yıldönümü hepimize kutlu olsun. Marşımızda da belirtildiği gibi armamız ebediyen lacivert beyaz, kulübümüz bize şanlı bir ocak. Bu arma bir ömür boyu dünya döndükçe sonsuza dek şanlı bir şekilde göklerde dalgalanacaktır” dedi.

Ferizcan, gençlere de seslendiği konuşmasında “Marşımızı lütfen iyi hissedin. Lütfen onu iyi okuyun. Sizler bizlerin geleceğisiniz. Kulübümüzün sizlere vermiş olduğu eğitimle sizlerden öncelikli beklentimiz vatanına ve milletine bağlı, topluma faydalı bireyler olmanız ve ardından sırtınıza alacağınız lacivert beyaz armalı formayı en yükseklere şanla şerefle çıkarmanızdır. Bu dikenli yolda sonuna kadar bizimle birlikte olan Levent Hocam ve değerli askerlerimiz sevgili futbolcu kardeşlerimiz özellikle sizlere seslenmek istiyorum: 85 yıllık bu çınar maalesef şu an pek istediğimiz durumda değil. Fakat kalan 7 haftada bu zorlu virajda bu şimşeğin onuru, Beşkazalı’nın dik duruşu tamamen sizlere emanet. Lütfen bu onurumuzu iyi koruyun, ona iyi sahip çıkın. Bu şehrin, bu Beşkaza’nın tüm heyecanı ilk günkü gibi hala yaşamaktadır. Sonuna kadar bu şehir size inanmaktadır. 7 haftanın sonunda da onlara layık bir şekilde ligi bitireceğimizden ve önümüzdeki dönemlerde lacivert beyazlı kulübümüzün armasını yükseklere çıkaracağınızdan hiç bir şüphemiz yoktur” diye konuştu.

Saatcı ’’Yanlışları örtme zamanı’’

Fethiyespor Onursal Başkanı ve Belediye Başkanı Behçet Saatcı, törenden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada “Fethiyespor, şehrin üst kimliği. Hepimizin altında toplandığı bir merkez Fethiyespor. İçinde bulunduğu durumdan dolayı şu an rahat ve huzurlu değiliz ama önümüzde 7 hafta var. Geçen sene 4 hafta kala kolları sıvadık ve bu işi hallettik. Şimdi ben çok daha rahat bu futbolcu heyetle bunu başaracağız’’ dedi.

Bu haftadan itibaren Fethiyespor’un önünün açılacağını temenni eden başkan saatçi konuşmasının devamında "Birliktelik olması lazım. Bunu da sağlamak için her türlü desteği veriyoruz. Birbirimize kızmakla, bir birimizin hatasını söylemekle bir yere varma zamanımız yok. Şuan yanlışları örtme zamanı. Yanlışlıklar var ise onları gece gibi örtme zamanı. 7 hafta bittikten sonra yanlışlıklar var ise o zaman bunları konuşuruz ama şimdi bir birimize hesap sorma zamanı değil, birlik olma zamanı.” şeklinde konuştu.

Eriş’’Görevi Yapmakla Mükellefiz’’

Fethiyespor Teknik Direktörü Levent Eriş de; “Ne mutlu ki böyle Belediye Başkanına sahip bir şehrin insanlarıyız. Dolayısıyla da başkanımızın da ifade ettiği gibi son 7 haftada biz üzerimize düşen görevi yapmakla mükellefiz. Ümit ediyorum inşallah bunu en sağlıklı bir şekilde tamamlayacağız” diye konuştu.