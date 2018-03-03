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Fethiye’de kaybolan engelli genç kaldığı merkeze döndü

Fethiye’de kaybolan engelli genç kaldığı merkeze döndü. Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaldığı rehabilitasyon merkezinden kaçan zihinsel engeli genç, gece yarısı geri dönmesi üzerine ekipler arama çalışması sonlandırıldı.Çatalarık...

Fethiye’de kaybolan engelli genç kaldığı merkeze döndü

Fethiye’de kaybolan engelli genç kaldığı merkeze döndü. Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaldığı rehabilitasyon merkezinden kaçan zihinsel engeli genç, gece yarısı geri dönmesi üzerine ekipler arama çalışması sonlandırıldı.Çatalarık...

03 Mart 2018 Cumartesi 11:22
Fethiye’de kaybolan engelli genç kaldığı merkeze döndü

Fethiye’de kaybolan engelli genç kaldığı merkeze döndü. Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaldığı rehabilitasyon merkezinden kaçan zihinsel engeli genç, gece yarısı geri dönmesi üzerine ekipler arama çalışması sonlandırıldı.

Çatalarık Mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde bulunan Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 18 yaşındaki zihinsel engelli öğrenci Fatih Erdem’in merkezden kaçması üzerine AKUT ve jandarma ekipleriyle çalışma başlatıldı.

Ekipler arama çalışmalarına devam ederken Erdem’in gece yarısı kaldığı Merkeze geri döndüğü bilgisini aldı. AKUT ve Jandarma ekipleri Erdem’in geri dönmesi üzerine arama çalışmalarını sonlandırdı.

Erdem’in sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir yara bulunmadığı bildirildi.
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