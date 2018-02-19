Fethiye Belediyesi personelinden Mehmetçiğe destek

Fethiye Belediyesi çalışanları, maaşlarının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe bağışladı.

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı önderliğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yönelik yaptığı operasyonda Mehmetçiklerimize destek olmak amacıyla belediye personeli arasında başlattıkları kampanyada 26 bin 185 TL.’lik bağışta toplandı.

Mehmetçik vakfına bağışta bulunan belediye personeli çalışanlarına teşekkür eden Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, “Türkiye, Ortadoğu’da, Suriye’de kendi bekası için açılması düşünülen koridoru engellemek için Afrin’e girmek üzere operasyon yapıyor. Bununla ilgili bütün kamuoyunda duyarlılık var. Bu ülke bazında da bir birlikteliğe vesile oldu. Ülkeyi yöneten siyasi iktidar ve muhalefet dil konusunda biraz daha dikkatli davranırsa inanıyorum ki kucaklaşma anlamında kısa sürede daha çok yol alacağız” dedi.

Yardım kampanyasının nasıl geliştiğini anlatan Saatcı, “Fethiye Belediyesi olarak arkadaşlarımızla ne yapabiliriz diye bir değerlendirme yaptık. Böyle zamanlarda insana en fazla ekonomik anlamda destek olunur diye düşündük. Personel ve insan kaynakları müdürlüğümüz bu konuda bir çalışma yaptı. Hemen maaş arkası sıfatı olmasıyla arkadaşlarımızdan bu anlamda destek istedik. Her zamanki olgunluğu ve hoşgörüyü göstererek Fethiye Belediyesi çalışanları toplam 26 bin 185 Liralık bir para toplayarak bunu Mehmetçik vakfına bağışladılar. Buda bağışladığımız paranın makbuzlar. Bunda belediyemizde çalışan arkadaşlarımızın katkısı var. Böyle bir grupla çalışıyor olmaktan böyle bir arkadaşların aile ferdi olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, daha öncede bu anlamda gösterdikleri hassasiyetlerden dolayı bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben iyi hatırlıyorum. Soma Felaketinde de aynı duyarlılığı kardeşlerimiz göstermişti. İçimizden bazı arkadaşlarımızı görevlendirerek Soma’ya maddi yardım göndererek teker teker dağıtmıştık. Bundan önce Türkmenlere Irak’ta, Suriye’de çarpışan Türkmen kardeşlerimize destek anlamında yine bir yardım faaliyeti olmuştu. Bu kurum olmanın, Türkiye Cumhuriyetinin bir parçası olmanın tezahürü. Bu anlamda teşekkür ediyorum. Turizm sezonuna da giriyoruz. İnşallah en kısa sürede Afrin operasyonu Türkiye lehine sonuçlanır” diye konuştu.