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Emniyetten şehit aileleri ve gazilere yemek

Emniyet Teşkilatı’nın kuruluşunun 173’üncü yıldönümü kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit yakınları ve gazilere Emniyet yemekhanesinde yemek verildi. Yemeğe Vali Esengül Civelek, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas...

Emniyetten şehit aileleri ve gazilere yemek

Emniyet Teşkilatı’nın kuruluşunun 173’üncü yıldönümü kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit yakınları ve gazilere Emniyet yemekhanesinde yemek verildi. Yemeğe Vali Esengül Civelek, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas...

11 Nisan 2018 Çarşamba 12:10
Emniyetten şehit aileleri ve gazilere yemek

Emniyet Teşkilatı’nın kuruluşunun 173’üncü yıldönümü kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit yakınları ve gazilere Emniyet yemekhanesinde yemek verildi. Yemeğe Vali Esengül Civelek, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Kaymakamı ve Belediye Başkanı, STK temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Yemekte konuşan Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, bu anlamlı günde şehit yakınları ve gaziler ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Çetinkaya, “173’üncü yıldönümünü kutladığımız çağdaş polis teşkilatının kuruluşu gününde kutup yıldızları olan şehitlerimizin aileleriyle ve gazilerimiz ile birlikte olabilmek bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Sizlerden aldığımız güç, metanetli ve heybetli duruş her zaman bizim yol göstericimiz olacaktır. Günümüz çağdaş polislik anlayışının gereklerinin bilincindeyiz. Her ne kadar milletçe zor bir sınavdan geçiyor olsak da temel insan hak ve hürriyetlerinin vazgeçilmezliğini önemsemiş bulunmaktayız. Bu anlamda vatandaşları ile bütünleşmiş, onların desteğini her daim arkasında hisseden, çağdaş, modern ve çağın en ileri teknolojisine sahip araç ve gereçleriyle donatılmış bir teşkilat olarak bu yüce millete hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bu toprakları bizlere vatan kılan ülkemiz kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bu uğurda şehit olan kahramanlarımızı minnetle anıyor, ülkülerinin izinde olduğumuzu ifade ediyorum” dedi.
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