Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
kısa süreli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116511
ALTIN
162.554
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2534
EURO
4.6518
YAĞMUR SEVİNDİRDİ
AĞBABA’DAN KESKİN’E ZİYARET
''Bende bir esnaf çocuğuyum''
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
KAYIT YENİLEME TARİHİ UZATILMAYACAK
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM‘ALTIN OTU’
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM...

DTO Marmaris Şube Başkanlığı için yarış başladı

Halil Bağlı, Deniz Ticaret Odası (DTO) Marmaris Şube Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.Marmaris’in Bozburun Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda adaylığını açıklayan Halil Bağlı’ya denizcilerin birliklerinden de destek geldi....

DTO Marmaris Şube Başkanlığı için yarış başladı

Halil Bağlı, Deniz Ticaret Odası (DTO) Marmaris Şube Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.Marmaris’in Bozburun Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda adaylığını açıklayan Halil Bağlı’ya denizcilerin birliklerinden de destek geldi....

17 Şubat 2018 Cumartesi 15:32
DTO Marmaris Şube Başkanlığı için yarış başladı

Halil Bağlı, Deniz Ticaret Odası (DTO) Marmaris Şube Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Marmaris’in Bozburun Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda adaylığını açıklayan Halil Bağlı’ya denizcilerin birliklerinden de destek geldi. Marmaris Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi, Marmaris Bozburun Yatçılar Kooperatifi, Akyaka Deniz Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifi, Datça Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi, Anadolu Deniz Motorlu Taşıyıcıları Birliği, İçmeler Deniz Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifi ve Hisarönü-Selimiye Deniz Motorlu Taşıyıcıları Birliği üyeleri düzenlenen toplantıya katıldı. Bağlı toplantıda, katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Yurtdışına çıkan Türk bayraklı ticari yatlarla ilgili sorunların çözülmesi için yatçılara destek olacağını belirten Bağlı Şunları söyledi, “Bizler bu yola ‘Hepimizin Şubesi ‘ sloganıyla her bölgeden her meslek dalında olan arkadaşlarımla yeni heyecan, yeni hırsla odamızın üyelerine daha iyi hizmet verebilmesi yönetime talip olduk. Hepimizin şubesi misyonu, meslektaşlarının şubeden en etkin ve verimli şekilde faydalanmasını benimseyen, aktif, şeffaf, katılımcı ve temsilde adil kimliğiyle şehrimizin ve meslektaşlarımızın kalkınması için projeler geliştiren, çözüm odaklı bir şube olacaktır.”

DTO Marmaris Ticaret Odası seçimleri 1 Nisan’da yapılacak. Halil Bağlı, DTO Marmaris Şube Başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim oldu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bodrum Bulgaristan’da tanıtıldı
Bodrum Bulgaristan’da tanıtıldı
Marmaris’te binlerce öğrenci yağışa aldırmadan şehitler için yürüdü
Marmaris’te binlerce öğrenci yağışa aldırmadan şehitler için yürüdü
İlk kez deniz gördüler
İlk kez deniz gördüler

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim