DTO Marmaris Şube Başkanlığı için yarış başladı

Halil Bağlı, Deniz Ticaret Odası (DTO) Marmaris Şube Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Marmaris’in Bozburun Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda adaylığını açıklayan Halil Bağlı’ya denizcilerin birliklerinden de destek geldi. Marmaris Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi, Marmaris Bozburun Yatçılar Kooperatifi, Akyaka Deniz Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifi, Datça Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi, Anadolu Deniz Motorlu Taşıyıcıları Birliği, İçmeler Deniz Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifi ve Hisarönü-Selimiye Deniz Motorlu Taşıyıcıları Birliği üyeleri düzenlenen toplantıya katıldı. Bağlı toplantıda, katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Yurtdışına çıkan Türk bayraklı ticari yatlarla ilgili sorunların çözülmesi için yatçılara destek olacağını belirten Bağlı Şunları söyledi, “Bizler bu yola ‘Hepimizin Şubesi ‘ sloganıyla her bölgeden her meslek dalında olan arkadaşlarımla yeni heyecan, yeni hırsla odamızın üyelerine daha iyi hizmet verebilmesi yönetime talip olduk. Hepimizin şubesi misyonu, meslektaşlarının şubeden en etkin ve verimli şekilde faydalanmasını benimseyen, aktif, şeffaf, katılımcı ve temsilde adil kimliğiyle şehrimizin ve meslektaşlarımızın kalkınması için projeler geliştiren, çözüm odaklı bir şube olacaktır.”

DTO Marmaris Ticaret Odası seçimleri 1 Nisan’da yapılacak. Halil Bağlı, DTO Marmaris Şube Başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim oldu.