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DTO Marmaris Başkanı Mengi’den birlik çağrısı

Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube (MDTO) Başkan Hasan Mengi, “Ortak müştereklerde buluşacağız, birlikte çözeceğiz, birlikte halledeceğiz. Yani, ayrı ayrı değil kurumsal davranmalıyız. Birlikte olmalıyız” dedi.MDTO üyelerinin güvenini...

DTO Marmaris Başkanı Mengi’den birlik çağrısı

Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube (MDTO) Başkan Hasan Mengi, “Ortak müştereklerde buluşacağız, birlikte çözeceğiz, birlikte halledeceğiz. Yani, ayrı ayrı değil kurumsal davranmalıyız. Birlikte olmalıyız” dedi.MDTO üyelerinin güvenini...

14 Mart 2018 Çarşamba 18:47
DTO Marmaris Başkanı Mengi’den birlik çağrısı

Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube (MDTO) Başkan Hasan Mengi, “Ortak müştereklerde buluşacağız, birlikte çözeceğiz, birlikte halledeceğiz. Yani, ayrı ayrı değil kurumsal davranmalıyız. Birlikte olmalıyız” dedi.

MDTO üyelerinin güvenini kazanarak 22 yıldır başkanlık görevini yürüten Hasan Mengi, Turunç mahallesinde sektör temsilcileriyle buluştu. Oda’nın üyelerinden oluşan kalabalık grubun katıldığı toplantıda konuşan Hasan Mengi, genel merkezlerinin 8 Nisan, şubelerinin ise 1 Nisan’da genel kurulunun yapılacağını hatırlattıktan sonra, “Görevde bulunduğum sürece, kanunların ve yönetmeliklerin belirlediği çerçevede sorunları çözmeye çalıştık çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf yönetim tarzımızı ilke olarak benimseyeceğiz. Bugün, sizlerin sorunlarınızı öğrenmek, her sorunuzu samimiyetle yanıtlamak için buradayız” diye konuştu.

Hasam Mengi’yi dinleyen kalabalıktan ilk sorun ve sorunun konusu, piyade teknelerinin ve gezinti teknelerinin P&I sigorta bedellerinin yüksekliği ve düşürülmesi isteğiydi.

Hasan Mengi, Türk Ticaret Kanununun 1259. maddesi uyarınca, 2014’te deniz yolcu taşımacılığına ilişkin sorumluluk sigortasının zorunlu kılındığını belirterek; “Gerek Marmaris şubesi olarak biz gerekse Fethiye gibi birçok şubenin girişimleriyle, söz konusu sigorta pirimi düşürüldü. Daha da düşmesi için uğraş veriyoruz. Ama bence daha önemli bir nokta var, geçmişte yaşadığım tecrübeler ışığında mutlaka sigorta yaptırın diyorum” dedi.

Yaklaşık iki saat süren toplantının bundan sonraki bölümünün neredeyse tamamının konusu ise ‘çek çek yeri’ sorunu oldu. Tekneciler, çek çek yeri yokluğunun kendilerini mağdur ettiğini belirtti, sorunun çözülmesini istedi. Başkan Mengi’de yılardır, sektörün bölgedeki en önemli ve en büyük sorununun bu olduğunu çok iyi bildiğini ancak gerek Kıyı Kanunu gerekse imarsızlık sebebiyle çözüme ulaşılamadığını söyledi. Başkan, “Maalesef, Kıyı Kanunu, denizden en az 100 metre uzağa yapılaşma izni veriyor. Bazı yerler de ise karşımıza ya İmar sorunu ya ‘tahsis’ engeli çıkıyor. Çek çek alanı yapılacak yer neredeyse yok. Şimdi yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Asparan mevkiinde bir geniş bir arazinin sektörümüze kazandırılarak sorunun çözümünü planlıyoruz” dedi.

Mengi, gerek çek çek yeri gerekse diğer sorunların çözümü için ‘birlik’ içinde olmak gerektiğinin altını çizdi, şunları söyledi: “Ben değil biz diye bir ekip çalışmasıyla bu yola çıktık. Bu sebeple sorunları da ancak birlikte çözebileceğimize inanıyoruz. Ortak müştereklerde buluşacağız, birlikte çözeceğiz, birlikte halledeceğiz. Yani, ayrı ayrı değil kurumsal davranmalıyız. Birlikte olmalıyız.”Mengi ve yönetim kurulu üyeleri ile sektör temsilcilerinin buluşması hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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